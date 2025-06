Εκρήξεις στην Ταμπρίζ εν μέσω νέας ιρανικής επίθεσης με drones κατά του Ισραήλ

Ανησυχία προκαλούν οι δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης στην πόλη Ταμπρίζ του Ιράν, σε μια στιγμή όπου η ένταση με το Ισραήλ κορυφώνεται. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ham Mihan, οι δύο εκρήξεις καταγράφηκαν με διαφορά πέντε λεπτών, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστή η αιτία ή να υπάρξει επίσημη ανάληψη ευθύνης.

Το πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι μετά τις εκρήξεις πυκνός καπνός κάλυψε την περιοχή γύρω από την πόλη, που βρίσκεται πάνω από 600 χιλιόμετρα μακριά από την Τεχεράνη και θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το Ιράν. Η Ταμπρίζ φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές βάσεις της χώρας, η οποία έχει μπει στο στόχαστρο ισραηλινών επιχειρήσεων.

Βίντεο από πολίτες στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) δείχνουν στήλες καπνού να υψώνονται στον ορίζοντα της πόλης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επισήμως θύματα ή ζημιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Two explosions occurred in # #Tabriz/ #Iran, they are dead and wounded.#Israel #Middleeast #MiddleEastcrisis pic.twitter.com/ZPLbFWIs3C

— Pierre Zakarian (@ArmAnalyst) June 17, 2025