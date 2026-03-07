Έκρηξη με γκαζάκια σε πολυκατοικία στα Εξάρχεια – Ζημιές στην είσοδο του κτιρίου

Έκρηξη αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών προκάλεσε αναστάτωση τα ξημερώματα στα Εξάρχεια. Από το περιστατικό σημειώθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο πολυκατοικίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

07 Μαρ. 2026 8:55
Αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Εξαρχείων, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν έναν ή περισσότερους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς με γκαζάκια στην είσοδο κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Δεληγιάννη. Οι μηχανισμοί εξερράγησαν λίγο αργότερα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας, κυρίως στην τζαμαρία και στα μάρμαρα του κτιρίου. Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για το περιστατικό.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία και να αναζητούν τους δράστες, ενώ διερευνώνται και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

8:55 Έκρηξη με γκαζάκια σε πολυκατοικία στα Εξάρχεια – Ζημιές στην είσοδο του κτιρίου
