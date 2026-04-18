Έκρηξη προσφυγών στην Εφορία: Αυξήθηκαν κατά 80%, αλλά 8 στις 10 απορρίφθηκαν στη ΔΕΔ

Το 2025 ήταν χρονιά πίεσης και ρεκόρ για τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, καθώς οι φορολογούμενοι προσέφυγαν μαζικά στη διοικητική οδό για να αμφισβητήσουν φόρους, πρόστιμα και κυρώσεις πριν φτάσουν στα διοικητικά δικαστήρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν για τη λειτουργία της ΔΕΔ, οι προσφυγές αυξήθηκαν κατά περίπου 80% σε σχέση με το 2024, ενώ οι υποθέσεις που έφτασαν προς εξέταση ξεπέρασαν τις 11.000, αριθμός που συνιστά μία από τις υψηλότερες ετήσιες επιδόσεις των τελευταίων ετών.

Η εικόνα αυτή, όμως, συνοδεύτηκε από ένα δεύτερο, πιο σκληρό στοιχείο: το 2025 απορρίφθηκαν περίπου 8 στις 10 προσφυγές, με το ποσοστό των απορριπτικών αποφάσεων να φτάνει στο 83%. Με μια πρώτη ματιά, η εικόνα μοιάζει να δείχνει ότι η ΔΕΔ έγινε πολύ πιο αυστηρή. Όμως η ουσία είναι πιο σύνθετη, καθώς η μεγάλη αυτή μεταβολή συνδέεται κυρίως με τον χαρακτήρα των υποθέσεων που πλημμύρισαν την υπηρεσία και όχι απαραίτητα με μια γενική αλλαγή στάσης απέναντι στους φορολογούμενους.

Γιατί εκτοξεύθηκαν οι προσφυγές

Η βασική αιτία για τη μαζική αύξηση των αιτήσεων φαίνεται να ήταν οι υποθέσεις του τεκμαρτού εισοδήματος, κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες. Σε αυτή την κατηγορία δεν αμφισβητήθηκε μόνο ο τρόπος εφαρμογής του νόμου σε επιμέρους περιπτώσεις, αλλά το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εισρεύσει στη ΔΕΔ ένα τεράστιο κύμα υποθέσεων που ξεπερνούσε τον συνήθη διοικητικό έλεγχο μιας φορολογικής πράξης και άγγιζε το ίδιο το νομικό υπόβαθρο του μέτρου.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η εξήγηση για το γιατί οι εγκρίσεις μειώθηκαν τόσο έντονα. Η ΔΕΔ είναι υπηρεσία διοικητικής επανεξέτασης. Ελέγχει αν μια πράξη της φορολογικής διοίκησης εκδόθηκε σωστά, αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες και αν ο νόμος εφαρμόστηκε ορθά. Δεν έχει, όμως, αρμοδιότητα να «γκρεμίσει» το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο. Όταν λοιπόν φτάνουν μαζικά προσφυγές που ουσιαστικά αμφισβητούν τον ίδιο τον νόμο, η δυνατότητα της υπηρεσίας να τις κάνει δεκτές είναι αντικειμενικά περιορισμένη.

Ο ρόλος του ΣτΕ και η επίδραση στην εικόνα του 2025

Το περιβάλλον έγινε ακόμη πιο ασφυκτικό μετά και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για το τεκμαρτό εισόδημα. Οι αποφάσεις 1800-1802/2025 της Ολομέλειας του ΣτΕ έκριναν συνταγματικά ανεκτό το σχετικό πλαίσιο, απορρίπτοντας τις συλλογικές αιτήσεις ακύρωσης. Αυτό διαμόρφωσε ένα δυσμενές νομικό τοπίο για τις συγκεκριμένες προσφυγές και εξηγεί γιατί ένα μεγάλο μέρος τους δεν είχε ουσιαστικό περιθώριο επιτυχίας μέσα από τη ΔΕΔ.

Με άλλα λόγια, το «8 στις 10 απορρίφθηκαν» δεν λέει όλη την αλήθεια από μόνο του. Λέει την αλήθεια για το σύνολο των υποθέσεων της χρονιάς, αλλά όχι κατ’ ανάγκη για τον πραγματικό βαθμό αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας στις υποθέσεις που ανήκουν στον κανονικό της πυρήνα. Γιατί αν αφαιρεθεί το ειδικό βάρος των μαζικών ενστάσεων για το τεκμαρτό, η γενική εικόνα παραμένει πολύ πιο κοντά σε αυτό που ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια: περίπου ένας στους τρεις φορολογουμένους εξακολουθεί να δικαιώνεται.

Ρεκόρ όγκου, αλλά και ταχύτητας

Πέρα από τον όγκο των προσφυγών, η ΔΕΔ κατέγραψε και υψηλή απόδοση στην επεξεργασία των φακέλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται τα σχετικά δημοσιεύματα, το 99,2% των υποθέσεων που κρίθηκαν εξετάστηκαν μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, κάτι που παρουσιάζεται ως η καλύτερη επίδοση στα χρόνια λειτουργίας του θεσμού. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν συνυπολογιστεί το ασυνήθιστα μεγάλο κύμα υποθέσεων που έφτασε στην υπηρεσία μέσα στην ίδια χρονιά.

Η ίδια η διαδικασία παραμένει για τους φορολογούμενους ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς είναι δωρεάν, γίνεται ηλεκτρονικά και αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο πριν από την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. Η απόφαση πρέπει να εκδίδεται εντός 120 ημερών, διαφορετικά θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί σιωπηρά. Αυτό σημαίνει ότι, ειδικά για μικρομεσαίους φορολογούμενους και επιχειρήσεις, η ΔΕΔ παραμένει ένα κρίσιμο φίλτρο επανεξέτασης πριν από μια πολύ πιο χρονοβόρα και ακριβή δικαστική μάχη.

Τι δείχνει τελικά η εικόνα

Η χρονιά του 2025 δεν δείχνει ότι η ΔΕΔ μετατράπηκε σε τυπικό μηχανισμό απορρίψεων. Δείχνει κυρίως ότι δέχθηκε ένα τεράστιο κύμα προσφυγών με ειδικό νομικό και πολιτικό βάρος, οι οποίες αλλοίωσαν τη συνολική στατιστική εικόνα. Για τις «κλασικές» φορολογικές διαφορές, δηλαδή για υποθέσεις λαθών, ελέγχων ή αμφισβήτησης συγκεκριμένων πράξεων της διοίκησης, η εικόνα παραμένει πολύ πιο ισορροπημένη και πολύ πιο κοντά στα προηγούμενα χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι πίσω από το εντυπωσιακό δίπολο «80% πάνω οι προσφυγές, 83% οι απορρίψεις» κρύβονται δύο αλήθειες ταυτόχρονα: πρώτον, ότι οι φορολογούμενοι χρησιμοποίησαν μαζικά τη διοικητική επανεξέταση ως εργαλείο αντίδρασης, και δεύτερον, ότι η μεγάλη πτώση στις δικαιώσεις ήταν σε σημαντικό βαθμό αποτέλεσμα της φύσης των υποθέσεων που έφτασαν φέτος στη ΔΕΔ και όχι απαραίτητα ένδειξη ότι η υπηρεσία έπαψε να λειτουργεί ουσιαστικά.

