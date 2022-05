Έκρηξη σε δημοτικό σχολείο στη Νιγηρία – Φόβοι για δεκάδες νεκρά παιδιά – ΒΙΝΤΕΟ

Η έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή Σαμπον Γκαρι της πολιτείας Κάνο της Νιγηρίας γύρω στις 09:00 το πρωί τοπική ώρα, την ώρα που εκατοντάδες παιδιά προσέρχονταν στις τάξεις τους. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την έκρηξη και πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών ανθρώπων.

VIDEO: The explosion in Sabon Gari, Kano, has left many dead and several school children injured.#kano @explosion #bombhttps://t.co/3ZtQI2vBSA pic.twitter.com/D5ik6sTJEk

— The Whistler Nigeria (@TheWhistlerNG) May 17, 2022