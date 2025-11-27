Έκρηξη σε συνεργείο στον Νέο Κόσμο, καταστράφηκαν αυτοκίνητα
Συναγερμός τα ξημερώματα στον Νέο Κόσμο. Ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων.
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Νέο Κόσμο, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων μετά από ισχυρή έκρηξη.
Η έκρηξη σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Λυσιμαχίας και Θαρύπου, προκαλώντας φωτιά που κατέστρεψε μέρος του συνεργείου και αρκετά αυτοκίνητα που βρίσκονταν εντός του χώρου.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η έκρηξη ακούστηκε πριν από την εκδήλωση της φωτιάς. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα αίτια της έκρηξης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εγρήγορση για τυχόν επακόλουθα περιστατικά.
