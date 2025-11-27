Έκρηξη σε συνεργείο στον Νέο Κόσμο, καταστράφηκαν αυτοκίνητα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Νέο Κόσμο, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων μετά από ισχυρή έκρηξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Λυσιμαχίας και Θαρύπου, προκαλώντας φωτιά που κατέστρεψε μέρος του συνεργείου και αρκετά αυτοκίνητα που βρίσκονταν εντός του χώρου.

Δείτε επισης: Θανατηφόρο τροχαίο στο Κερατσίνι: Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού, νεκρή μια γυναίκα

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η έκρηξη ακούστηκε πριν από την εκδήλωση της φωτιάς. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα αίτια της έκρηξης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εγρήγορση για τυχόν επακόλουθα περιστατικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



