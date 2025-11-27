Θανατηφόρο τροχαίο στο Κερατσίνι: Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού, νεκρή μια γυναίκα

Ανετράπη φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού

Θανατηφόρο τροχαίο στο Κερατσίνι: Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού, νεκρή μια γυναίκα
27 Νοέ. 2025 7:44
Pelop News

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο Κερατσίνι, όταν ένα ΙΧ φορτηγό ανετράπη στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς την πόλη. Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν από τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάσυρση ενός ατόμου.

Στο φορτηγό που ανετράπη βρισκόταν και η μητέρα του οδηγού, η οποία σκοτώθηκε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συμβάντος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:55 Ποιος γνωστός εκδοτικός οίκος «τρολάρει» τον Τσίπρα, η σύγκριση με τον Χάρι Πότερ
8:52 e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα
8:48 Αρχαία Ολυμπία: Παρών ο Παύλος Ντε Γκρες στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Αγώνων ΦΩΤΟ
8:27 Ουάσινγκτον: Η «υπόσχεση» Τραμπ για τη δολοφονική επίθεση κατά εθνοφρουρών, ο αλλοδαπός δράστης ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
8:27 Συλλογικές Συμβάσεις: Οι τέσσερις παρεμβάσεις που αλλάζουν την αγορά εργασίας, ποιοι 15 κλάδοι θα δουν αυξήσεις μισθών έως και πάνω από 30% το 2026
8:15 Κακοκαιρία Adel-Δυτική Ελλάδα: Ποια σχολεία είναι κλειστά σήμερα Πέμπτη 27/11
8:05 Σεισμός τα ξημερώματα την Κρήτη
8:01 Πύρινη κόλαση – Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, τρεις συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ
7:56 Ολυμπιακή Φλόγα: Η Πάτρα την υποδέχεται σήμερα, το πρόγραμμα
7:49 Η ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου
7:44 Θανατηφόρο τροχαίο στο Κερατσίνι: Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού, νεκρή μια γυναίκα
7:29 Επιστροφή ενοικίου: Κίνδυνος απώλειας για χιλιάδες δικαιούχους, επείγουσα ειδοποίηση της ΑΑΔΕ, δείτε τι πρέπει να κάνετε
7:22 Τραγωδία στην Κίνα: 11 νεκροί από σύγκρουση τρένου με εργάτες στο Γιουνάν
7:14 Ενιαία στάση
7:10 H κακοκαιρία Adel «πνίγει» την Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες και κατολιστήσεις σε Αιτωλοκαρνανία και Κέρκυρα, μηνύματα από το 112
7:05 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
23:59 Βρετανία: Στα σκαριά «τουριστικός φόρος»! Αυτά τα ποσά θα καλούνται θα πληρώνουν οι επισκέπτες
23:39 Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2026: Τότε λήγει η διορία
23:19 «Η απιστία λειτουργεί πάντα θετικά, αρκεί να μη γίνει καταστροφική. Προσωπικά την συγχωρώ την απιστία» αποκαλυπτικός ο Νίκος Κουρής
22:55 Οι 5 σωτήριες κινήσεις για τις αιμορροΐδες, οι συνήθειες που πρέπει να «κόψετε»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ