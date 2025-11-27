Θανατηφόρο τροχαίο στο Κερατσίνι: Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού, νεκρή μια γυναίκα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο Κερατσίνι, όταν ένα ΙΧ φορτηγό ανετράπη στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς την πόλη. Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν από τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάσυρση ενός ατόμου.

Στο φορτηγό που ανετράπη βρισκόταν και η μητέρα του οδηγού, η οποία σκοτώθηκε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συμβάντος.

