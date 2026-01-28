Έκρηξη στη Βιολάντα: Διαρροή προπανίου από διαβρωμένο υπόγειο αγωγό δείχνουν τα πρώτα ευρήματα της Πυροσβεστικής

Νέα στοιχεία για τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, αναμένεται να παρουσιάσει η Πυροσβεστική, με τις έρευνες να εστιάζουν σε υπόγεια διαρροή προπανίου.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Διαρροή προπανίου από διαβρωμένο υπόγειο αγωγό δείχνουν τα πρώτα ευρήματα της Πυροσβεστικής
28 Ιαν. 2026 14:16
Pelop News

Σε ανακοινώσεις για τα πρώτα ευρήματα των ερευνών σχετικά με τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, αναμένεται να προχωρήσουν αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μέχρι στιγμής έρευνες δείχνουν ότι σημειώθηκε διαρροή προπανίου από υπόγειο σωλήνα που είχε υποστεί διάβρωση. Το αέριο φέρεται να συσσωρεύτηκε στον χώρο και η πυρκαγιά ξέσπασε όταν σπινθήρας από αντλία νερού λειτούργησε ως μηχανισμός ανάφλεξης, προκαλώντας την έκρηξη.

Φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη “Βιολάντα”: Διάτρηση στον αγωγό προπανίου – Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Τρύπες στους σωλήνες προπανίου στο υπόγειο

Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής εντόπισαν σωλήνες προπανίου στο υπόγειο του εργοστασίου με σημάδια διάτρησης. Οι συγκεκριμένες σωληνώσεις συνέδεαν τις δεξαμενές καυσίμου με τη μονάδα παραγωγής, ενώ τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε εκσκαφές για τον εντοπισμό των διαβρωμένων τμημάτων.

Παράλληλα, εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι στον χώρο υπήρχε έντονη οσμή αερίου εδώ και ημέρες και ότι είχαν γίνει σχετικές αναφορές στους υπευθύνους χωρίς να ληφθούν μέτρα. Μαρτυρία μητέρας θύματος ανέφερε πως «εδώ και πάνω από έναν μήνα τους λέγαμε ότι μυρίζει υγραέριο, αλλά κανείς δεν έδινε σημασία».

Στην Εισαγγελία οι υπεύθυνοι

Χθες συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφάλειας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι οδηγούνται στην αρμόδια Εισαγγελία Τρικάλων. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, ενώ εξετάζεται και το σκέλος της πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις.

Τα συνεργεία συνεχίζουν τον καθαρισμό των καμένων εγκαταστάσεων, ενώ ο Δήμος Τρικκαίων έχει κηρύξει τριήμερο δημοτικό πένθος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Πάτρα: Ο Δήμος παίρνει 4,5εκ.€ ενώ είχε ζητήσει 16! – Ποιες οι προτεραιότητες για έργα
15:51 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου
15:40 Κυπριακό: Χωρίς σημάδια σύγκλισης ολοκληρώθηκε η τριμερής στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία
15:32 Νεκροί οπαδοί ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
15:24 Τουλάχιστον δύο νεκροί στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin
15:16 Εξιχνιάστηκε απάτη ύψους 45.000 ευρώ στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου
15:08 Σύλληψη στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
15:00 ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική
15:00 Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»
14:53 Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα
14:53 Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Υπάρχουν απόρρητα σήματα και κασέτες – Το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω καιρού»
14:45 Επίσκεψη των Γυναικών της Τοπικής «ΝΙΚΗΣ» στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών
14:44 Η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική Νέων Γυναικών-Νεανίδων
14:44 Θάνατος βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια – Αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής
14:41 Κακοκαιρία “Kristin”: Πορτοκαλί συναγερμός για Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
14:40 Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού
14:33 Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»
14:33 Τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας – «Σε 34 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»
14:30 Σπάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία στη Σωτηρίτσα: 13 χρόνια κάθειρξη με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού
14:22 ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κατερίνα Μπατζελή αναγνώρισε τη διαχρονικότητα των παρατυπιών στις αγροτικές επιδοτήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ