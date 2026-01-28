Έκρηξη στη Βιολάντα: Διαρροή προπανίου από διαβρωμένο υπόγειο αγωγό δείχνουν τα πρώτα ευρήματα της Πυροσβεστικής

Σε ανακοινώσεις για τα πρώτα ευρήματα των ερευνών σχετικά με τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, αναμένεται να προχωρήσουν αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μέχρι στιγμής έρευνες δείχνουν ότι σημειώθηκε διαρροή προπανίου από υπόγειο σωλήνα που είχε υποστεί διάβρωση. Το αέριο φέρεται να συσσωρεύτηκε στον χώρο και η πυρκαγιά ξέσπασε όταν σπινθήρας από αντλία νερού λειτούργησε ως μηχανισμός ανάφλεξης, προκαλώντας την έκρηξη.

Φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη “Βιολάντα”: Διάτρηση στον αγωγό προπανίου – Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Τρύπες στους σωλήνες προπανίου στο υπόγειο

Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής εντόπισαν σωλήνες προπανίου στο υπόγειο του εργοστασίου με σημάδια διάτρησης. Οι συγκεκριμένες σωληνώσεις συνέδεαν τις δεξαμενές καυσίμου με τη μονάδα παραγωγής, ενώ τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε εκσκαφές για τον εντοπισμό των διαβρωμένων τμημάτων.

Παράλληλα, εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι στον χώρο υπήρχε έντονη οσμή αερίου εδώ και ημέρες και ότι είχαν γίνει σχετικές αναφορές στους υπευθύνους χωρίς να ληφθούν μέτρα. Μαρτυρία μητέρας θύματος ανέφερε πως «εδώ και πάνω από έναν μήνα τους λέγαμε ότι μυρίζει υγραέριο, αλλά κανείς δεν έδινε σημασία».

Στην Εισαγγελία οι υπεύθυνοι

Χθες συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφάλειας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι οδηγούνται στην αρμόδια Εισαγγελία Τρικάλων. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, ενώ εξετάζεται και το σκέλος της πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις.

Τα συνεργεία συνεχίζουν τον καθαρισμό των καμένων εγκαταστάσεων, ενώ ο Δήμος Τρικκαίων έχει κηρύξει τριήμερο δημοτικό πένθος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



