Φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη “Βιολάντα”: Διάτρηση στον αγωγό προπανίου – Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής έκρηξης και πυρκαγιάς στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες και τραυμάτισε επτά ακόμη. Σήμερα οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφάλειας και ο υπεύθυνος βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Πυροσβεστικής, η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή προπανίου σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου, όπου το αέριο συσσωρεύτηκε και πυροδοτήθηκε από σπίθα ή άλλο ερέθισμα. Καθοριστικό θεωρείται το φωτογραφικό ντοκουμέντο που παρουσίασε η ΕΡΤ και αποτυπώνει τη διάτρηση σε σωλήνα προπανίου – το σημείο από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η διαρροή. Οι σωληνώσεις συνέδεαν τις δεξαμενές με τη μονάδα παραγωγής και τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν κατά μήκος του αγωγού για να εντοπίσουν το ακριβές σημείο της βλάβης.

«ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Στον Εισαγγελέα σήμερα ιδιοκτήτης και στελέχη, οι καταγγελίες για οσμή αερίου, διάτρητοι σωλήνες προπανίου

Παράλληλα, καταθέσεις εργαζομένων και συγγενών των θυμάτων ενισχύουν το ενδεχόμενο ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια πριν από την τραγωδία. Εργαζόμενοι φέρονται να είχαν αναφέρει έντονη οσμή υγραερίου στον χώρο για ημέρες, χωρίς, όπως καταγγέλλεται, να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση. Η μητέρα μιας εκ των θυμάτων είχε δηλώσει ότι «εδώ και έναν μήνα τους λέγαμε ότι μυρίζει υγραέριο, αλλά δεν έδινε κανείς σημασία».

Αντίστοιχες καταγγελίες διατύπωσαν συγγενείς άλλων θυμάτων, ενώ εργαζόμενοι φέρεται να ανέφεραν ότι η οσμή ήταν ιδιαίτερα έντονη σε συγκεκριμένους χώρους, όπως στις τουαλέτες. Την ίδια ώρα, υπεύθυνη της νυχτερινής βάρδιας υποστήριξε ότι δεν είχε γίνει αντιληπτή οποιαδήποτε μυρωδιά ή ένδειξη κινδύνου και ότι το εργοστάσιο λειτουργούσε υπό καθεστώς τακτικών ελέγχων ασφαλείας.

Η δικογραφία που σχηματίζεται εις βάρος των συλληφθέντων αφορά, μεταξύ άλλων, αδικήματα ανθρωποκτονίας από αμέλεια, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, εμπρησμού και έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα μέτρα πυρασφάλειας και οι σχετικοί έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αρχές επιχειρούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες, ενώ ο δήμος Τρικκαίων έχει κηρύξει τριήμερο δημοτικό πένθος στη μνήμη των θυμάτων.





