«ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Στον Εισαγγελέα σήμερα ιδιοκτήτης και στελέχη, οι καταγγελίες για οσμή αερίου, διάτρητοι σωλήνες προπανίου

Με τη σχηματισθείσα δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών, θα οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο προϊστάμενος βάρδιας, στον Εισαγγελέα σήμερα Τετάρτη 28/01/2026.

ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

Τρύπιες σωληνώσεις προπανίου στον υπόγειο χώρο του εργοστασίου «έδειξε» η πρώτη αυτοψία των αρχών στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ».

Πέρα από τους σωλήνες που είχαν υποστεί διάτρηση, σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα στηρίζεται σε καταθέσεις υπαλλήλων οι οποίοι επιμένουν πως η μυρωδιά του αερίου ήταν έντονη στον χώρο της παραγωγής εδώ και αρκετά εικοσιτετράωρα.

Παρά τα παράπονα που φέρεται να έγιναν προς τη διοίκηση και τους υπευθύνους, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική παρέμβαση, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η φονική πυρκαγιά.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης θα παίξει, όπως αναφέρει το ΑΠΕ και ο έλεγχος πυρασφάλειας στις δεξαμενές και τους χώρους του εργοστασίου, τα αποτελέσματα του οποίου θα ενσωματωθούν στον φάκελο της υπόθεσης.

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ – Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ «ΚΛΕΙΔΙ»

Η διαδικασία των καταθέσεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει αρχίσει, ενώ οι ειδικοί πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί, αναζητούν την αιτία και τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι μελέτες πυρασφάλειας της μονάδας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εγκαταστάσεις διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί από αρμόδιο μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάθεση του επικεφαλής ασφαλείας της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» αποτελεί «κλειδί» για να δώσει στην έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αλλά και του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας, στοιχεία για το αν υπήρχε αναγγελτήρας, αν υπήρξε σύστημα ειδοποίησης και ποιος έλαβε αυτά τα μηνύματα.

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Με ανακοίνωση της, η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, τονίζει ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

Και επισημαίνεται: «Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



