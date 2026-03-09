Έκρηξη στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο – Αναζητείται ύποπτος από τη νορβηγική αστυνομία

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε μία από τις εισόδους της πρεσβείας και γέμισε καπνό τον δρόμο, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με την τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η νορβηγική αστυνομία βρίσκεται σε αναζήτηση ενός ύποπτου, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο από το σύστημα καμερών παρακολούθησης, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Κυριακή, στην είσοδο της αμερικανικής πρεσβείας στο Όσλο.

Σύμφωνα με τη νορβηγική αστυνομία, επρόκειτο για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος προκάλεσε «ισχυρή έκρηξη». Ο ύποπτος δεν κατονομάστηκε, ενώ οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον δείχνουν να φοράει μαύρα ρούχα, κουκούλα και να μεταφέρει τσάντα ή σακίδιο. Το πρόσωπό του δεν φαίνεται στις λήψεις.

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας δεσμεύτηκε για ενδελεχή διερεύνηση του περιστατικού, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια της πρεσβείας και των γύρω περιοχών παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

