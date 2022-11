Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή που συλλαμβάνεται η ύποπτη για τη βόμβα

Εικόνες από τη σύλληψη της γυναίκας που θεωρείται η βασική ύποπτη για τη βόμβα που προκάλεσε την έκρηξη στον πεζόδρομο Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης το μεσημέρι της Κυριακής έδωσαν στη δημοσιότητα οι τουρκικές αρχές. Το βίντεο φέρνει στη δημοσιότητα το πρακτορείο DHA της Τουρκίας και σε αυτό φαίνονται ειδικές δυνάμεις να μπαίνουν σε ένα διαμέρισμα, να περνούν χειροπέδες στη γυναίκα και να κάνουν ψάχνουν τους χώρους του.

Η Τουρκία μετρά 6 νεκρούς μετά την έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στη λεωφόρο Ιστικλάλ, τον πασίγνωστο πεζόδρομο που ήταν γεμάτος κόσμο. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 81 και οι συλλήψεις σε 22, περιλαμβανομένης και της γυναίκας που τοποθέτησε τη βόμβα.

Κωνσταντινούπολη: Τρεις οικογένειες ξεκληρίστηκαν από την έκρηξη – PKK κατηγορεί η Τουρκία – 22 συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ

«Το πρόσωπο που τοποθέτησε τη βόμβα συνελήφθη. Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη για την έκρηξη της βόμβας» ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και άλλα τουρκικά ΜΜΕ. Ο κ. Σοϊλού δεν διευκρίνισε τις συνθήκες υπό τις οποίες συνελήφθη το «πρόσωπο» που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα, ούτε εάν επρόκειτο για «γυναίκα», όπως διαβεβαίωναν χθες Κυριακή το βράδυ ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντιπρόεδρός του Φουάτ Οκτάι.

Ξεκληρίστηκαν τρεις οικογένειες

Συγχρόνως, όπως μετέδωσε και ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι τουρκικές αρχές φρόντισαν ήδη να “ξηλώσουν” (!) τα παγκάκια στη λεωφόρο Ιστικλάλ!

Οι έξι νεκροί της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη ανήκουν σε τρεις οικογένειες. Δυο άνθρωποι από κάθε οικογένεια σκοτώθηκαν από την έκρηξη στη λεωφόρο Ιστικλάλ, το δρόμο της Κωνσταντινούπολης όπου καθημερινά περπατούν περισσότεροι από 1 εκατ. άνθρωποι. Την τραγική είδηση μετέδωσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Ρατζίπ Σοϊλού. Ανάμεσα στα θύματα είναι ένα κοριτσάκι τριών ετών, που σκοτώθηκε μαζί με τον μπαμπά του…

Ανάμεσα στα θύματα είναι επίσης άλλα δυο κορίτσια, ένα 9χρονο και ένα 15χρονο.

