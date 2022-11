Κωνσταντινούπολη: Τρεις οικογένειες ξεκληρίστηκαν από την έκρηξη – PKK κατηγορεί η Τουρκία – 22 συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ

Έξι νεκρούς θρηνεί σήμερα η Τουρκία μετά την έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στη λεωφόρο Ιστικλάλ, τον πασίγνωστο πεζόδρομο που ήταν γεμάτος κόσμο. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 81 και οι συλλήψεις σε 22, περιλαμβανομένης και της γυναίκας που τοποθέτησε τη βόμβα.

Ξημερώματα Δευτέρας, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης, στον πεζόδρομο της λεωφόρου Ιστικλάλ στο Πέρα, στην «καρδιά» της Κωνσταντινούπολης και ανακοίνωσε ότι ο άνθρωπος που άφησε τη βόμβα μέσα στον κόσμο, έχει συλληφθεί.

Εκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθη άτομο που πιστεύεται πως άφησε τη βόμβα – Το PKK κατηγορεί η Τουρκία

Δεν είπε αν πρόκειται για τη γυναίκα, με το παντελόνι παραλλαγής και τη μαύρη μαντίλα που φέρεται να είχε καθίσει 45 λεπτά σε παγκάγκι της Ιστικλάλ πριν πυροδοτήσει τη βόμβα και σκοτώσει έξι ανθρώπους και τραυματίσει άλλους 81. Τα τουρκικά ΜΜΕ, πάντως, είναι σίγουρα ότι η γυναίκα είναι που έχει συλληφθεί. Η φωτογραφία της είχε δοθεί στη δημοσιότητα από το απόγευμα της επίθεσης και την είχαν παρουσιάσει ως κόρη Κούρδου μαχητή που σκοτώθηκε τη δεκαετία του ’90. Εκτός από τη γυναίκα έχουν συλληφθεί και περισσότερα από 20 άτομα.

Συγχρόνως, όπως μετέδωσε και ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι τουρκικές αρχές φρόντισαν ήδη να “ξηλώσουν” (!) τα παγκάκια στη λεωφόρο Ιστικλάλ!

Κωνσταντινούπολη: Eνα κοριτσάκι και ο πατέρας του στα θύματα της έκρηξης

Οι έξι νεκροί της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη ανήκουν σε τρεις οικογένειες. Δυο άνθρωποι από κάθε οικογένεια σκοτώθηκαν από την έκρηξη στη λεωφόρο Ιστικλάλ, το δρόμο της Κωνσταντινούπολης όπου καθημερινά περπατούν περισσότεροι από 1 εκατ. άνθρωποι. Την τραγική είδηση μετέδωσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Ρατζίπ Σοϊλού. Ανάμεσα στα θύματα είναι ένα κοριτσάκι τριών ετών, που σκοτώθηκε μαζί με τον μπαμπά του…

Ανάμεσα στα θύματα είναι επίσης άλλα δυο κορίτσια, ένα 9χρονο και ένα 15χρονο.

• Soylu says the US message of condolences is like the murderer returning to the scene of crime

• He says the order of the attack was given through PKK/SDF controlled Kobane/Ayn-Al Arab in Syria, and the suspect was sent through Turkish-controlled Syrian city Afrin to Turkey

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022