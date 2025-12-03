Έκτακτες ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο λόγω πορειών για τον Γρηγορόπουλο

Σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία θα ισχύσουν το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις και πορείες στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του. Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί για σταδιακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σταδιακά και θα προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη της κίνησης, ενώ η Τροχαία Αττικής έχει σχεδιάσει πρόσθετα μέτρα για την ομαλή κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει σύσταση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση στα σημεία όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις, ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση και να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

