Έκτακτη G7 πριν το Eurogroup: Στο επίκεντρο οι τιμές ενέργειας και η κρίση Μέσης Ανατολής

Στις Βρυξέλλες πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών της G7, λίγο πριν τη συνεδρίαση του Eurogroup, με κύριο αντικείμενο τις εκρηκτικές εξελίξεις στις τιμές ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, που προεδρεύει του Eurogroup, συμμετέχει τόσο στην έκτακτη σύνοδο της G7 όσο και στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN. Τον συνοδεύει ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στις εργασίες του Eurogroup.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου, έχει προκαλέσει ιστορικό ράλι στις τιμές του αργού (WTI και Brent πάνω από 118 δολάρια το βαρέλι), εντείνοντας τις πιέσεις στον πληθωρισμό και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Οι υπουργοί της ευρωζώνης θα συζητήσουν τις άμεσες επιπτώσεις στις οικονομίες της περιοχής και τα μέτρα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι στην αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Στη συνεδρίαση του ECOFIN αύριο Τρίτη, πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα εξεταστεί η δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU). Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, στη διοχέτευση ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις και στην αύξηση των πηγών χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Επιπλέον, οι υπουργοί θα συζητήσουν τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τη συνέχιση της ευρωπαϊκής οικονομικής στήριξης προς το Κίεβο, καθώς και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την επικείμενη σύνοδο G20 Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών, αλλά και για τις εαρινές συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

