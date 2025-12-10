Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: Κινητοποιήσεις για τον Νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε κλίμα σύμπνοιας μεταξύ των παρευρισκομένων, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στην Πάτρα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας ( ΠΕΔ Δ.Ε).

Αντικείμενο της Συνέλευσης ήταν η ενημέρωση του σώματος για τις εργασίες του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, η συμμέτοχη της ΠΕΔ ΔΕ στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα στις 17/12/2025, καθώς και ο υπό συζήτηση νέος κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τις εργασίες της συνέλευσης άνοιξε ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Δ.Ε. και Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε λεπτομερώς στις εργασίες και τα αποτελέσματα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ειλημμένη απόφαση της Π.Ε.Δ.Δ.Ε. για την συμμετοχή της στην κινητοποίηση στην Βουλή την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 με ταυτόχρονο κλείσιμο των Δήμων σε όλη την χώρα καθώς και στην έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα, ενώ εισηγήθηκε και στα μέλη της γενικής συνέλευσης για την καθολική τους συμμετοχή σε αυτές.

Η εισήγηση του Προέδρου ολοκληρώθηκε μέσα από την περιγραφή της υφιστάμενης προβληματικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι ΟΤΑ, αλλά και με μια σειρά προτάσεων σχετικά με τον νέο κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως :

Να υπάρξει θεσμοθετημένη πρόβλεψη μέσα στον νέο κώδικα για την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης με απόδοση όλων των θεσμοθετημένων και παρακρατηθέντων πόρων, καθώς και ενίσχυση της με το αναγκαίο προσωπικό σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010.

Να υπάρξει νέο πρόγραμμα υποδομών κατά τα πρότυπα του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για να αντιμετωπίσουν σήμερα οι Δήμοι τις νέες πιεστικές ανάγκες για την συντήρηση δημοτικών οδικών δικτιών και κτηρίων (σχολικές μονάδες, παιδικές χαρές, κοινωνικές υποδομές κ.α.).

Να υπάρξει ειδικό καθεστώς στήριξης ορεινών και μικρών Δήμων.

Να αποσυρθούν οι διατάξεις που αφορούν την ηλεκτρονική ψηφοφορία καθώς και την επιλογή του δεύτερου συνδυασμού.

Να γίνει απολύτως σεβαστή η συνταγματική κατοχύρωση της γενικής αρμοδιότητας των Δήμων συνοδευόμενη με τους απαραίτητους πόρους και εξειδικευμένο προσωπικό.

Να υπάρξει σύγχρονο Ευρωπαϊκό μοντέλο εποπτείας με ενίσχυση της ικανότητας των Δήμων και βελτίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών τους.

Να ληφθούν μέτρα στήριξης της υπαίθρου που αντιμετωπίζει την πληθυσμιακή ερήμωση και το Δημογραφικό με υπηρεσίες πρώτης ανάγκης και με ταυτόχρονη ενίσχυση της τοπικής παραγωγής.

ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ : ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ!

Οι εργασίες της συνέλευσης συνεχιστήκαν μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των παρευρισκομένων και τις επιμέρους προτάσεις που κατατέθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν στην τελική πρόταση της Π.Ε.Δ.Δ.Ε. που θα κατατεθεί στην ΚΕΔΕ και στο Υπουργείο εσωτερικών.

Η Γενική συνέλευση ολοκληρώθηκε με την διαβεβαίωση όλων των συμμετεχόντων για την υποστήριξη των κινητοποιήσεων με την ΚΕΔΕ αλλά και των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν προκειμένου η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποκτήσει έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό κώδικα των υπηρεσιών της.

Η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης κατέθεσε στην Γενική Συνέλευση ψήφισμα το οποίο θα κατατεθεί στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ και θα αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών.

