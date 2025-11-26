Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ σήμερα: Πότε σταματούν τα δρομολόγια
Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε έκτακτη στάση εργασίας για σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, που θα επηρεάσει όλες τις γραμμές του Μετρό και το Τραμ από τις 12:00 έως τις 18:00, προκαλώντας σημαντικές ανατροπές στις μετακινήσεις.
Χωρίς δρομολόγια θα μείνουν σήμερα, από το μεσημέρι έως το απόγευμα, οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, λόγω έκτακτης στάσης εργασίας που προκήρυξε η ΣΤΑΣΥ. Η κινητοποίηση θα διαρκέσει από τις 12:00 μέχρι τις 18:00.
Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι σήμερα, Τετάρτη 26/11, οι εργαζόμενοι προχωρούν σε έκτακτη στάση εργασίας, η οποία θα επηρεάσει πλήρως τις αστικές συγκοινωνίες στα μέσα σταθερής τροχιάς. Από τις 12:00 έως τις 18:00 δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια στη Γραμμή 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), όπως και στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, ενώ ακινητοποιημένο θα παραμείνει και το Τραμ.
Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, καθώς το εξάωρο της στάσης εργασίας αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στα δίκτυα μεταφοράς.
