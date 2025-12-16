Εκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: «Χωρίς αγροτιά δεν υπάρχει Δυτική Ελλάδα»

Σε κλίμα έντονης ανησυχίας συνεδρίασε χθες το μεσημέρι εκτάκτως το περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, με αποκλειστικό θέμα τα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την έκδοση απόφασης στήριξης των αιτημάτων των αγροτοκτηνοτρόφων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για την επιβίωσή τους. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από κοινό αίτημα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ενώ τον λόγο έλαβαν εκπρόσωποι αγροτικών και κτηνοτροφικών φορέων από ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπογράμμισε ότι «χωρίς αγροτιά δεν υπάρχει Δυτική Ελλάδα», επισημαίνοντας ότι ο πρωτογενής τομέας συνεισφέρει το 21% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και απασχολεί έναν στους τρεις εργαζομένους, καθιστώντας τον βασικό οικονομικό και κοινωνικό πυλώνα της Περιφέρειας. Χαρακτήρισε δίκαιες τις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναδεικνύοντας τα προβλήματα: υψηλό κόστος παραγωγής, έλλειψη υποδομών, ζωονόσους – όπως πανώλη και ευλογιά αιγοπροβάτων –, λειψυδρία και έλλειψη εργατικών χεριών.

Ο περιφερειάρχης παρουσίασε τα μέτρα της Περιφέρειας, με πάνω από 21 εκατ. ευρώ για αρδευτικά έργα και προτάσεις έργων 120 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν καταβληθεί 142 εκατ. ευρώ σε περίπου 5.000 παραγωγούς. Στην κτηνοτροφία, η Δυτική Ελλάδα πρωτοστατεί στις αποζημιώσεις για θανατώσεις ζώων, με 2 εκατ. ευρώ ήδη καταβληθέντα σε 114 κτηνοτρόφους και αναμένοντας 1,7 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις εισοδήματος. Ωστόσο, τόνισε ότι τα μεγάλα ζητήματα απαιτούν κυβερνητικές και ευρωπαϊκές αποφάσεις, ζητώντας δίκαιη νέα ΚΑΠ, επικαιροποίηση του ΕΛΓΑ και εθνικό στρατηγικό σχέδιο για αγροτική παραγωγή και υπαίθρο.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας απαρίθμησε για περισσότερα από 20 λεπτά όσα έχει κάνει η Περιφέρεια και «έχει δείξει στην πράξη με έργα» τη στήριξή της στους αγρότες, σε μια περίοδο όπου το κόστος παραγωγής αυξάνεται, οι τιμές παραμένουν χαμηλές και οι ενισχύσεις καθυστερούν.

Σκληρή κριτική άσκησαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ο επικεφαλής της «Νέας Δυτικής Ελλάδας» Σπύρος Σκιαδαρέσης κατηγόρησε την περιφερειακή αρχή ότι είναι ταυτισμένη με την κυβερνητική πολιτική και απούσα από τους αγροτικούς αγώνες, θέτοντας το ερώτημα «αν όλα έγιναν σωστά, γιατί οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους». Ο Κώστας Καρπέτας από τη «Μαζί Αλλάζουμε» μίλησε για ευθύνες της κυβέρνησης και για μια ΚΑΠ «των λίγων και των μεγάλων», ζητώντας ομόφωνη και ξεκάθαρη στήριξη των αγροτών.

Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση», ο Αγγελος Κολόσακας χαρακτήρισε δίκαιο τον αγώνα των αγροτών, τονίζοντας ότι πρόκειται για μάχη επιβίωσης που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων και κτηνοτρόφων, οι οποίοι περιέγραψαν με δραματικούς τόνους την κατάσταση, ζητώντας άμεσες αποζημιώσεις, στήριξη για τις ζωοτροφές, πάγωμα δανείων και ουσιαστικό σχέδιο ανασύστασης των κοπαδιών.

Σε κοινή γραμμή ανησυχίας και διεκδίκησης κινήθηκαν οι παρεμβάσεις φορέων και εκπροσώπων του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου της Δυτικής Ελλάδας.

Ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Αναστάσιος Τσάκωνας, υπογράμμισε την ανάγκη για ένα συνολικό και συνεκτικό σχέδιο αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, με έμφαση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την άρδευση. Παράλληλα, τόνισε ότι η στήριξη των νέων αγροτών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα της υπαίθρου, επισημαίνοντας την ανάγκη ουσιαστικής πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Αγροτικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργος Παπαχριστόπουλος, ανέφερε ότι η έλλειψη βασικών υποδομών και το αυξημένο κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα στην Αχαΐα, όπου το πρόβλημα της άρδευσης έχει λάβει διαστάσεις κρίσης, οδηγούν σε μείωση της παραγωγής και εγκατάλειψη καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Τόνισε ότι όταν πλήττεται το αγροτικό εισόδημα, το πλήγμα μεταφέρεται στο εμπόριο, τις υπηρεσίες και τη μεταποίηση, ζητώντας άμεσο σχέδιο υδάτινων πόρων και θεσμικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ιδιαίτερα δραματικές ήταν οι τοποθετήσεις των κτηνοτρόφων. Ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πατρών, Παναγιώτης Γερασιμόπουλος, μίλησε για αδυναμία επιβίωσης των οικογενειών τους, ζητώντας αποζημιώσεις για τα ζώα, τις ζωοτροφές και στήριξη εισοδήματος. Οι εκπρόσωποι των συντονιστικών οργάνων της Δυτικής Αχαΐας Βασίλης Ζαχαρόπουλος, Αχιλλέας Κυριαζής και Γεώργιος Λοτσάρης έκαναν λόγο για άνιση μεταχείριση στις ενισχύσεις ζωοτροφών και για σοβαρά εμπόδια στην ανασύσταση των κοπαδιών. Τέλος, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ερυμάνθου μέσω του κ. Νιάχου ζήτησε πάγωμα των δανειακών υποχρεώσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι ο αγώνας των αγροτών θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις.

Στη συνεδρίαση κατατέθηκαν τρία ψηφίσματα και υπερψηφίστηκε αυτό της περιφερειακής αρχής.

