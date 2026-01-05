Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα – Στο δικαστήριο σήμερα ο Νικολάς Μαδούρο

Έκτακτη συνεδρίαση για τη Βενεζουέλα συγκαλεί σήμερα, Δευτέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στον απόηχο της σύλληψης του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και της έντονης κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, διευκρινίζοντας ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας). Όπως ανέφερε, η επίσημη λίστα των ομιλητών αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το αίτημα για τη σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης υπέβαλε πρώτος ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, αντιδρώντας στις πρόσφατες ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Νωρίτερα, ο ΟΗΕ είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ο Αντόνιο Γκουτέρες εμφανίζεται «βαθιά ανήσυχος» για την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στη χώρα, επισημαίνοντας ότι οι αμερικανικές ενέργειες δημιουργούν «επικίνδυνο προηγούμενο» σε διεθνές επίπεδο.

Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις διεθνείς αντιδράσεις και τις πιθανές συνέπειες για τη σταθερότητα στη Λατινική Αμερική.

Ενώπιον του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο

Στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν θα προυσιαστούν σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του.

Η ακρόαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, αποτελεί την πρώτη εμφάνιση του Μαδούρο και της Φλόρες μετά τη μεταφορά τους στη Νέα Υόρκη. Ο 92χρονος δικαστής Άλβιν Κ. Χέλερστάιν, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση εδώ και χρόνια, θα διαβάσει τις κατηγορίες και θα ζητήσει από τους κατηγορουμένους να δηλώσουν εάν δηλώνουν ένοχοι ή αθώοι.

Οι κατηγορίες, όπως ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, περιλαμβάνουν συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή αυτόματων όπλων και καταστροφικών συσκευών, καθώς και συνωμοσία για κατοχή τέτοιων όπλων κατά των ΗΠΑ. Ορισμένες από αυτές θεωρούνται ομοσπονδιακά εγκλήματα κεφαλαιώδους χαρακτήρα, για τα οποία προβλέπεται η θανατική ποινή στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Ο Μαδούρο έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής ή να δηλώσει ότι θα καταθέσει αργότερα. Αναμένεται να δηλώσει αθώος, προκειμένου να καθυστερήσει τη διαδικασία και να υποστηρίξει ότι η σύλληψή του αποτελεί απαγωγή, παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρόμοιο επιχείρημα είχε προβάλλει χωρίς επιτυχία ο πρώην δικτάτορας του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα σε παρόμοια δίκη πριν από περίπου 30 χρόνια.

Η μεταφορά του Μαδούρο από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (Metropolitan Detention Center) στο Μπρούκλιν προς το δικαστικό μέγαρο στο Μανχάταν –απόσταση περίπου 14,4 χιλιομέτρων– συνοδεύεται από πρωτόγνωρα και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν προσωρινά τη διοίκηση της Βενεζουέλας, με στόχο τη χρήση των αποθεμάτων πετρελαίου της χώρας. Η Ντέλσι Ροδρίγκες, αντιπρόεδρος υπό τον Μαδούρο, ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας μετά την αιχμαλωσία, και σε δήλωσή της τόνισε το δικαίωμα της χώρας στην ειρήνη, την ανάπτυξη και την κυριαρχία.

