Ενώπιον του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο – Πτώση των τιμών πετρελαίου μετά τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα

Στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν θα προυσιαστούν σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του.

Η ακρόαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, αποτελεί την πρώτη εμφάνιση του Μαδούρο και της Φλόρες μετά τη μεταφορά τους στη Νέα Υόρκη. Ο 92χρονος δικαστής Άλβιν Κ. Χέλερστάιν, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση εδώ και χρόνια, θα διαβάσει τις κατηγορίες και θα ζητήσει από τους κατηγορουμένους να δηλώσουν εάν δηλώνουν ένοχοι ή αθώοι.

Οι κατηγορίες, όπως ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, περιλαμβάνουν συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή αυτόματων όπλων και καταστροφικών συσκευών, καθώς και συνωμοσία για κατοχή τέτοιων όπλων κατά των ΗΠΑ. Ορισμένες από αυτές θεωρούνται ομοσπονδιακά εγκλήματα κεφαλαιώδους χαρακτήρα, για τα οποία προβλέπεται η θανατική ποινή στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Ο Μαδούρο έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής ή να δηλώσει ότι θα καταθέσει αργότερα. Αναμένεται να δηλώσει αθώος, προκειμένου να καθυστερήσει τη διαδικασία και να υποστηρίξει ότι η σύλληψή του αποτελεί απαγωγή, παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρόμοιο επιχείρημα είχε προβάλλει χωρίς επιτυχία ο πρώην δικτάτορας του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα σε παρόμοια δίκη πριν από περίπου 30 χρόνια.

Η μεταφορά του Μαδούρο από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (Metropolitan Detention Center) στο Μπρούκλιν προς το δικαστικό μέγαρο στο Μανχάταν –απόσταση περίπου 14,4 χιλιομέτρων– συνοδεύεται από πρωτόγνωρα και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν προσωρινά τη διοίκηση της Βενεζουέλας, με στόχο τη χρήση των αποθεμάτων πετρελαίου της χώρας. Η Ντέλσι Ροδρίγκες, αντιπρόεδρος υπό τον Μαδούρο, ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας μετά την αιχμαλωσία, και σε δήλωσή της τόνισε το δικαίωμα της χώρας στην ειρήνη, την ανάπτυξη και την κυριαρχία.

Επιπλέον, απόψε αναμένεται εμπιστευτική ενημέρωση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ προς την «Ομάδα των Οκτώ» –συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της πλειοψηφίας και μειοψηφίας στη Γερουσία και τη Βουλή, καθώς και κορυφαίων μελών των επιτροπών Πληροφοριών, Ενόπλων Δυνάμεων και Εξωτερικών Υποθέσεων– σχετικά με την επιχείρηση σύλληψης. Στην ενημέρωση θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Νταν Κέιν, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι.

Πτώση των τιμών πετρελαίου μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα που έχει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο και η πτώση έρχεται εν μέσω άφθονης προσφοράς πετρελαίου, παρά τις ανησυχίες ότι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα θα διαταράξουν τις αποστολές, σύμφωνα με το Reuters.

Η αύξηση του όγκου του πετρελαίου από τη Βενεζουέλα που εισέρχεται στην αγορά θα εντείνει τις ανησυχίες για υπερπροσφορά και θα ασκήσει περαιτέρω πίεση στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες έχουν υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες.

Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, το αργό πετρέλαιο Brent, όπως μεταδίδει το ERTNews επικαλούμενο το AFP και τον Guardian υποχώρησε 0,21% στα 60,62 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate υποχώρησε 0,35% στα 57,12 δολάρια.

Η αμερικανική επίθεση δεν προκάλεσε ζημιά στην παραγωγή πετρελαίου και τη βιομηχανία διύλισης της Βενεζουέλας, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση των δραστηριοτήτων της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA.

Ο ΟΠΕΚ πραγματοποίησε τη μηνιαία συνάντησή του χθες, Κυριακή, και αποφάσισε να διατηρήσει την παραγωγή.

Αναλυτές ανέφεραν ότι υπάρχει άφθονη προσφορά πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω διακοπή των εξαγωγών της Βενεζουέλας θα έχει μικρή άμεση επίδραση στις τιμές.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Καράκας τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, βομβαρδίζοντας στρατιωτικούς στόχους και απαγάγοντας τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών στη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν» πλέον τη Βενεζουέλα και θα στείλουν αμερικανικές εταιρείες για να επιδιορθώσουν την πετρελαϊκή υποδομή της χώρας.

Μετά από χρόνια υποεπένδυσης και κυρώσεων, η Βενεζουέλα παράγει σήμερα περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, από περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 1999.

Ωστόσο, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι, παράλληλα με άλλα σημαντικά ζητήματα σχετικά με το μέλλον της Βενεζουέλας, η ουσιαστική αύξηση της πετρελαϊκής της παραγωγής δεν θα είναι εύκολη ή γρήγορη.

«Οποιαδήποτε ανάκαμψη της παραγωγής θα απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις, δεδομένης της ερειπωμένης υποδομής που είναι αποτέλεσμα ετών κακοδιαχείρισης και υποεπένδυσης», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο στο AFP.

Οι επενδύσεις σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές: οι τιμές του πετρελαίου επιβαρύνονται από την υπερπροσφορά και μειώθηκαν το 2025, παρά τα σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη, όπως ο εμπορικός πόλεμος και οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ και η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία.

