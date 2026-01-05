Βενεζουέλα: Ιδρύεται επιτροπή για την απελευθέρωση Μαδούρο

Η προσωρινή πρόεδρος ανακοίνωσε την ίδρυση υψηλού επιπέδου επιτροπής, με συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης, ενώ ο Μαδούρο προφυλακίστηκε στη Νέα Υόρκη και αναμένεται σήμερα ενώπιον δικαστή.

05 Ιαν. 2026 8:14
Pelop News

Η Ντέλσι Ροδρίγκες, που ανέλαβε τα καθήκοντα της προσωρινής προέδρου μετά την αιχμαλωσία του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στο Καράκας, ανακοίνωσε τη δημιουργία επιτροπής υψηλού επιπέδου με αποστολή να εργαστεί για την απελευθέρωση του Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες. Η επιτροπή παρουσιάστηκε από τον υπουργό Πληροφοριών Φρέντι Νιάνιες, ο οποίος θα συμμετέχει σε αυτήν.

Τη συμπροεδρία της επιτροπής αναλαμβάνουν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες και ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ. Η πρωτοβουλία έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο, ο οποίος κατηγορείται από την Ουάσινγκτον για διακίνηση ναρκωτικών και τρομοκρατία.

Ο Νικολάς Μαδούρο προφυλακίστηκε σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή αργότερα σήμερα, προκειμένου να δικαστεί για τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί.

