Τραμπ κατά πάντων: Απειλές για στρατιωτική επέμβαση στην Κολομβία – Τι είπε για Βενεζουέλα, Κούβα, Ιράν και Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για πιθανή επιχείρηση κατά της Κολομβίας, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα και προειδοποίησε Ιράν, ενώ επανέφερε το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Τραμπ κατά πάντων: Απειλές για στρατιωτική επέμβαση στην Κολομβία - Τι είπε για Βενεζουέλα, Κούβα, Ιράν και Ουκρανία
05 Ιαν. 2026 7:50
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, αναφέρθηκε στην Κολομβία ως χώρα που «κυβερνάται από άρρωστο τύπο» ο οποίος «παράγει κοκαΐνη και την πουλάει στις ΗΠΑ», σε προφανή αναφορά στον πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο. Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε στρατιωτική επιχείρηση, ο Τραμπ απάντησε ότι η ιδέα «ακούγεται καλή» σε αυτόν, χωρίς να δώσει σαφή δέσμευση.

Οι δηλώσεις έρχονται στον απόηχο της επιχείρησης των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στο Καράκας, όπου αιχμαλωτίστηκε ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα, σημειώνοντας ότι συνδιαλέγονται με την προσωρινή ηγεσία –την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες– και ότι «εμείς είμαστε αυτοί που κυβερνάμε».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η Κούβα «μοιάζει έτοιμη να πέσει» χωρίς να απαιτείται στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε μετά την αλλαγή στην Βενεζουέλα.

Σε άλλο μέτωπο, ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι θα δεχθεί «πολύ σκληρό πλήγμα» από τις ΗΠΑ εάν σκοτωθούν διαδηλωτές στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από οικονομικές διεκδικήσεις και εξελίχθηκαν σε πολιτικές. Οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 12 θανάτους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, και αποτελούν τις μεγαλύτερες από την περίοδο 2022-2023.

Τέλος, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ισχυρίστηκε η Μόσχα, ενώ επανέλαβε την ανάγκη απόκτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:47 Επαναφέρει την προσάρτηση της Γροιλανδίας ο Τραμπ, η αντίδραση της Δανίας
9:44 Χατζηδάκης: Δεν θα μείνουμε θεατές στα μπλόκα – Μέτρα για FIR Αθηνών
9:33 Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν και οι 40 νεκροί από την πυρκαγιά στο μπαρ, οι μισοί ανήλικοι
9:29 Εισαγγελική παρέμβαση για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια
9:26 Γεωργιάδης: «Η αυτοδυναμία παραμένει ένας απολύτως εφικτός στόχος»
9:15 Κασσελάκης για Συνέδριο: «Θα είναι γιορτή και όχι δημοψήφισμα επιβίωσης»
9:14 Γκουστάβο Πέτρο προς Τραμπ: «Σταμάτα να με συκοφαντείς»
9:06 Αν Σουνγκ-Κι: Απεβίωσε ο ηθοποιός «θρύλος» της Νότιας Κορέας
9:04 Σύλληψη 15χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο Κερατσίνι μετά από καταδίωξη
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:58 Μαξίμου: Έκτακτη σύσκεψη με Χατζηδάκη και Τσιάρα για το αγροτικό – Τα στρατηγικά σημεία των αποκλεισμών
8:54 Πάτρα – Θανάσιμος ξυλοδαρμός: Στη Δικαιοσύνη σήμερα οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού καταστήματος
8:44 Πολυτελή ακίνητα: Γιατί η τοποθεσία καθορίζει τη μελλοντική υπεραξία
8:40 Πότε ξεκινούν οι Χειμερινές εκπτώσεις 2026
8:34 Πορεία αλληλεγγύης στο λαό της Βενεζουέλας σήμερα στην Πάτρα
8:33 Κωνσταντοπούλου: Ζητά έκτακτη σύγκληση Βουλής για τη Βενεζουέλα, επίσημο αίτημα στον Κακλαμάνη
8:23 Ενώπιον του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο – Πτώση των τιμών πετρελαίου μετά τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα
8:19 «Μπλακ άουτ» στο ελληνικό FIR, τι το προκάλεσε, ανακοινώσεις της ΥΠΑ
8:14 Βενεζουέλα: Ιδρύεται επιτροπή για την απελευθέρωση Μαδούρο
8:03 ΑΑΔΕ: Μαζικοί έλεγχοι με «όπλο» τη ΔΕΟΣ και νέα ψηφιακά όπλα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ