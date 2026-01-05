Τραμπ κατά πάντων: Απειλές για στρατιωτική επέμβαση στην Κολομβία – Τι είπε για Βενεζουέλα, Κούβα, Ιράν και Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, αναφέρθηκε στην Κολομβία ως χώρα που «κυβερνάται από άρρωστο τύπο» ο οποίος «παράγει κοκαΐνη και την πουλάει στις ΗΠΑ», σε προφανή αναφορά στον πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο. Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε στρατιωτική επιχείρηση, ο Τραμπ απάντησε ότι η ιδέα «ακούγεται καλή» σε αυτόν, χωρίς να δώσει σαφή δέσμευση.

Οι δηλώσεις έρχονται στον απόηχο της επιχείρησης των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στο Καράκας, όπου αιχμαλωτίστηκε ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα, σημειώνοντας ότι συνδιαλέγονται με την προσωρινή ηγεσία –την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες– και ότι «εμείς είμαστε αυτοί που κυβερνάμε».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η Κούβα «μοιάζει έτοιμη να πέσει» χωρίς να απαιτείται στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε μετά την αλλαγή στην Βενεζουέλα.

Σε άλλο μέτωπο, ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι θα δεχθεί «πολύ σκληρό πλήγμα» από τις ΗΠΑ εάν σκοτωθούν διαδηλωτές στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από οικονομικές διεκδικήσεις και εξελίχθηκαν σε πολιτικές. Οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 12 θανάτους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, και αποτελούν τις μεγαλύτερες από την περίοδο 2022-2023.

Τέλος, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ισχυρίστηκε η Μόσχα, ενώ επανέλαβε την ανάγκη απόκτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



