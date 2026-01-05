Σύλληψη Μαδούρο: Πτώση των τιμών πετρελαίου μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Σήμερα, Δευτέρα 5/01/2026, υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου, στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, μετά από τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα και τη σύλληψητου προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα που έχει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο και η πτώση έρχεται εν μέσω άφθονης προσφοράς πετρελαίου, παρά τις ανησυχίες ότι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα θα διαταράξουν τις αποστολές, σύμφωνα με το Reuters.

Η αύξηση του όγκου του πετρελαίου από τη Βενεζουέλα που εισέρχεται στην αγορά θα εντείνει τις ανησυχίες για υπερπροσφορά και θα ασκήσει περαιτέρω πίεση στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες έχουν υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες.

Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, το αργό πετρέλαιο Brent, όπως μεταδίδει το ERTNews επικαλούμενο το AFP και τον Guardian υποχώρησε 0,21% στα 60,62 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate υποχώρησε 0,35% στα 57,12 δολάρια.

Η αμερικανική επίθεση δεν προκάλεσε ζημιά στην παραγωγή πετρελαίου και τη βιομηχανία διύλισης της Βενεζουέλας, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση των δραστηριοτήτων της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA.

Ο ΟΠΕΚ πραγματοποίησε τη μηνιαία συνάντησή του χθες, Κυριακή, και αποφάσισε να διατηρήσει την παραγωγή.

Αναλυτές ανέφεραν ότι υπάρχει άφθονη προσφορά πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω διακοπή των εξαγωγών της Βενεζουέλας θα έχει μικρή άμεση επίδραση στις τιμές.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Καράκας τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, βομβαρδίζοντας στρατιωτικούς στόχους και απαγάγοντας τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών στη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν» πλέον τη Βενεζουέλα και θα στείλουν αμερικανικές εταιρείες για να επιδιορθώσουν την πετρελαϊκή υποδομή της χώρας.

Μετά από χρόνια υποεπένδυσης και κυρώσεων, η Βενεζουέλα παράγει σήμερα περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, από περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 1999.

Ωστόσο, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι, παράλληλα με άλλα σημαντικά ζητήματα σχετικά με το μέλλον της Βενεζουέλας, η ουσιαστική αύξηση της πετρελαϊκής της παραγωγής δεν θα είναι εύκολη ή γρήγορη.

«Οποιαδήποτε ανάκαμψη της παραγωγής θα απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις, δεδομένης της ερειπωμένης υποδομής που είναι αποτέλεσμα ετών κακοδιαχείρισης και υποεπένδυσης», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο στο AFP.

Οι επενδύσεις σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές: οι τιμές του πετρελαίου επιβαρύνονται από την υπερπροσφορά και μειώθηκαν το 2025, παρά τα σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη, όπως ο εμπορικός πόλεμος και οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ και η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



