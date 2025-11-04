Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου με Μητσοτάκη για τα ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις – Προς παραίτηση ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξετάζεται η αναδιάρθρωση των ταχυδρομείων μετά την ομοβροντία αντιδράσεων από τη ΝΔ, με την προγραμματισμένη συνεδρίαση επιτροπών να κρέμεται από μια κλωστή.

04 Νοέ. 2025 11:17
Pelop News

Ευρεία σύσκεψη με κεντρικό θέμα την αναδιάρθρωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) διεξάγεται από τις 10:00 το πρωί της Τρίτης (4/11) στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη συνάντηση συμμετέχουν υπουργοί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εν μέσω έντονων εσωκομματικών αντιδράσεων για το σχέδιο κλεισίματος 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στην χθεσινή μαραθώνια τηλεδιάσκεψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, η οποία διήρκεσε περίπου 4,5 ώρες και εξελίχθηκε σε ομοβροντία κατηγοριών.

Οι γαλάζιοι βουλευτές, αριθμώντας περίπου 90, ζήτησαν εξηγήσεις για την αιφνιδιαστική απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την ως απειλή για την κοινωνική συνοχή και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές. Πολλοί από αυτούς απείλησαν ανοιχτά με την παραίτηση του κ. Σκλήκα, κατηγορώντας τον για έλλειψη διαλόγου και ενημέρωσης.  Υπενθυμίζεται ότι για περίπου 4,5 ώρες χθες το απόγευμα, από τις 18:30 έως τις 23:00, δεκάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ξέσπασαν στον CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρίας, ζητώντας του να πάρει πίσω τον σχεδιασμό για κλείσιμο 204 καταστημάτων, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που του ζήτησαν ευθέως να παραιτηθεί.

Πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι εντός της ημέρας θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να ετοιμάζεται να τις ανακοινώσει. Παράλληλα, η προγραμματισμένη για τις 13:00 κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στη Βουλή κινδυνεύει να αναβληθεί, λόγω των εξελίξεων και των αιτημάτων της αντιπολίτευσης για παρουσία πρόσθετων φορέων, όπως η ΕΕΤΤ, η ΚΕΔΕ και η ΠΟΣΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, ζήτησε ρητά την εμφάνιση του κ. Χατζηδάκη για να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με πιθανή εμπλοκή του Υπερταμείου.
