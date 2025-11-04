Αντάρτικο στη Νέα Δημοκρατία για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ – Στη Βουλή το θέμα στις αρμόδιες Επιτροπές

Έντονη εσωκομματική αναταραχή έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας η υπόθεση των ΕΛΤΑ και η απόφαση κλεισίματος καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομίων, με περίπου 90 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να εκφράζουν τη διαφωνία και αντίδρασή τους στην απόφαση, η οποία ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους.

Η χθεσινή άτυπη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με τους βουλευτές να κατηγορούν τη διοίκηση για έλλειψη διαλόγου και να απαιτούν άμεση λύση.

Ο βουλευτής Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος χαρακτήρισε την απόφαση ως ακύρωση των προεκλογικών δεσμεύσεων της ΔΕΘ, τονίζοντας: «Δώστε λύση, όχι ‘μασάζ’. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;».

Ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος εξέφρασε απορία για την «αυθαιρεσία» της κίνησης, ενώ ο Θεόδωρος Καράογλου από τη Β’ Θεσσαλονίκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα: «Με εσάς ισχύει το ‘ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος’. Οι βουλευτές είναι οι κερατάδες».

Η βουλεύτρια Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή επέκρινε την έλλειψη ενσυναίσθησης, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει ξεπεράσει τη φάση των μνημονίων και απαιτείται διάλογος.

Στο επίκεντρο των επικρίσεων βρέθηκε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με αρκετούς βουλευτές να ζητούν την παραίτησή του. Η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη τόνισε ότι «δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο ξαφνικό», ενώ η συνεδρίαση διήρκεσε περίπου 4,5 ώρες, με στόχο την παγώση ή ανάκληση του σχεδίου συρρίκνωσης του δικτύου.

Η κυβέρνηση παραδέχθηκε την ανεπαρκή επικοινωνιακή διαχείριση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «άστοχο» τον χειρισμό, εξηγώντας ότι έπρεπε να προηγηθεί ενημέρωση κοινοβουλευτικών ομάδων και τοπικών κοινωνιών, κάτι που οδήγησε σε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος χωρίς αλλαγή της ουσίας. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης αναγνώρισε την ανάγκη καλύτερης επαφής με τις τοπικές κοινωνίες, επισημαίνοντας προβλήματα βιωσιμότητας στα ταχυδρομεία παγκοσμίως.

Ενοχλήσεις καταγράφονται και σε υπουργικό επίπεδο. Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι η απόφαση δεν φέρει την υπογραφή του, ενώ ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης εμφανίζεται σφόδρα δυσαρεστημένος, θεωρώντας ότι η υλοποίηση έγινε εσφαλμένα και δεν τον αφορά άμεσα, παρά την εμπλοκή του υπουργείου ως μετόχου στο Υπερταμείο. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ισχυρίστηκε επίσης μη ενημέρωση, δημιουργώντας ενδοκυβερνητικές εντάσεις.

Σήμερα, στις 13:00, το θέμα θα συζητηθεί σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης στη Βουλή, με ομιλητές τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον υφυπουργό Οικονομίας Αθανάσιο Πετραλιά, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών Ιωάννη Παπαχρήστου και τον Γρηγόρη Σκλήκα. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε παρουσία της ΕΕΤΤ, της ΚΕΔΕ και της ΠΟΣΤ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί και τον Χατζηδάκη για εξηγήσεις σχετικά με ενημέρωση από τον Σκλήκα τον Οκτώβριο.

Πηγή: enikos.gr, newsit.gr

