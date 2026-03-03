Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για τις εξελίξεις στην ενέργεια

Σύσκεψη με αντικείμενο τις διεθνείς εξελίξεις στο Ιράν και τις επιπτώσεις τους στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας συγκαλείται σήμερα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη συνάντηση συμμετέχουν ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, καθώς και εκπρόσωποι της ΡΑΑΕΥ, της Motor Oil, των ΕΛΠΕ, του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, προβλέπεται διευρυμένη σύσκεψη με τη συμμετοχή και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία φυσικού αερίου, προκειμένου να εξεταστούν τα δεδομένα της αγοράς και η ετοιμότητα του συστήματος.

