Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για τις εξελίξεις στην ενέργεια

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρίσκονται οι διεθνείς εξελίξεις και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς στη χώρα.

Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για τις εξελίξεις στην ενέργεια
03 Μαρ. 2026 14:46
Pelop News

Σύσκεψη με αντικείμενο τις διεθνείς εξελίξεις στο Ιράν και τις επιπτώσεις τους στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας συγκαλείται σήμερα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη συνάντηση συμμετέχουν ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, καθώς και εκπρόσωποι της ΡΑΑΕΥ, της Motor Oil, των ΕΛΠΕ, του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, προβλέπεται διευρυμένη σύσκεψη με τη συμμετοχή και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία φυσικού αερίου, προκειμένου να εξεταστούν τα δεδομένα της αγοράς και η ετοιμότητα του συστήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
17:00 Παύλος Μαρινάκης στην «Π»: «Εχω μάθει να βάζω όρια» – Τι είπε για τρίτη τετραετία, την ακρίβεια και τους θεσμούς ΒΙΝΤΕΟ
16:50 Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Ισοπεδώθηκε το κτίριο που θα εκλεγόταν ο νέος ηγέτης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ