Έκτακτο 112 για κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία
Η Πολιτική Προστασία συστήνει προσοχή σε όλους
Πριν λίγο εστάλη έκτακτο μήνυμα από το 112 για κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία.
Ο καιρός αγριεύει περισσότερο! Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Δυτική Ελλάδα και όλη τη χώρα
Έτσι προειδοποίησε για ισχυρές βροχοπτώσεις.
