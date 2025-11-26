Έκτακτο 112 για κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία

Η Πολιτική Προστασία συστήνει προσοχή σε όλους

Έκτακτο 112 για κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία
26 Νοέ. 2025 21:22
Pelop News

Πριν λίγο εστάλη έκτακτο μήνυμα από το 112 για κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία.

Έκτακτο 112 για κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία

Ο καιρός αγριεύει περισσότερο! Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Δυτική Ελλάδα και όλη τη χώρα

Έτσι προειδοποίησε για ισχυρές βροχοπτώσεις.

