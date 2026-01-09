Ανέβηκε η στάθμη του φράγματος Αστερίου, συναγερμός για παρόχθιες περιοχές

«Ο κίνδυνος πνιγμού είναι αυξημένος, εξαιτίας παροχέτευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού εντός της κοίτης του ποταμού».

Ανέβηκε η στάθμη του φράγματος Αστερίου, συναγερμός για παρόχθιες περιοχές
09 Ιαν. 2026 10:58
Pelop News

Η υψηλή στάθμη στο ταμιευτήρα στο Φράγμα Αστέρι, στην Αχαΐα, σύμφωνα με  το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, δρομολογεί ενέργειες εκκένωσης υδάτων, καλώντας κατοίκους και όσοι βρίσκονται σε παρόχθιες περιοχες του ποταμού Πείρου – Παραπείρου, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με την επισήμανση «ο κίνδυνος πνιγμού είναι αυξημένος, εξαιτίας παροχέτευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού εντός της κοίτης του ποταμού».

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι: «λόγω ενεργειών εκκένωσης του φράγματος Αστερίου εξαιτίας παρατήρησης υψηλών σταθμών στον ταμιευτήρα, οι κάτοικοι παρόχθιων περιοχών του ποταμού Πείρου – Παραπείρου και αυτοί που εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της κοίτης του, θα πρέπει να αποφεύγουν να κινούνται, να παραμένουν και να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στις όχθες του ποταμού. Ο κίνδυνος πνιγμού είναι αυξημένος, εξαιτίας παροχέτευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού εντός της κοίτης του ποταμού».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:34 Ιράν: Οι διαδηλώσεις ανησύχησαν τον Χαμενεΐ: «Καταστρέφουν τη χώρα τους για να ευχαριστήσουν τον Τραμπ»
12:26 Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις – Παράταση έως 30 Ιουνίου 2026
12:18 Χρήστος Πολίτης: Τη Δευτέρα έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος ηθοποιός – Τον βρήκαν τρεις ημέρες μετά
12:10 Τραμπ: Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα
12:02 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αχτίδα φωτός για εύρεση λύσης – Τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα
11:59 Τσιάρας: Το 87,2% των αγροτών δικαιούται αγροτικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά – Ρύθμιση για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα
11:50 Γαλλία και Βρετανία: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ρεύμα λόγω της καταιγίδας Γκορέτι
11:45 Euroleague: Την Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται στο ΣΕΦ απόψε ο Ολυμπιακός
11:36 Με πατρινό «χρώμα» η κοπή πίτας του ΣΕΠΠΕ
11:30 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 12 έως 17 Ιανουαρίου
11:28 Hλιοπούλου: «Η Νίκη είναι δίκαια στις πρώτες θέσεις»
11:21 Δυτική Ελλάδα: Πού υπάρχουν μπλόκα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων
11:17 Πάτρα: Απολογούνται οι κατηγορούμενοι για τον φονικό ξυλοδαρμό στο κλαμπ – Έξω από τα δικαστήρια συγγενείς του θύματος
11:15 Οι σχολές στην Ελλάδα που δίνουν πτυχίο και μεταπτυχιακό μαζι
11:07 Πάτρα: Κλάδεμα δένδρων στην Έλληνος Στρατιώτου την Κυριακή
11:02 Ποιοι είναι οι «νέοι» που θα παίξουν με την Παναχαϊκή
10:58 Ανέβηκε η στάθμη του φράγματος Αστερίου, συναγερμός για παρόχθιες περιοχές
10:48 Ρούτσι: Αποστάσεις από την πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού για ίδρυση κόμματος
10:46 Συνεργασία ΟΛΠΑ Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας
10:40 Το συγκινητικό βίντεο της Finos Film για τον Χρήστο Πολίτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ