Ανέβηκε η στάθμη του φράγματος Αστερίου, συναγερμός για παρόχθιες περιοχές

Η υψηλή στάθμη στο ταμιευτήρα στο Φράγμα Αστέρι, στην Αχαΐα, σύμφωνα με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, δρομολογεί ενέργειες εκκένωσης υδάτων, καλώντας κατοίκους και όσοι βρίσκονται σε παρόχθιες περιοχες του ποταμού Πείρου – Παραπείρου, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με την επισήμανση «ο κίνδυνος πνιγμού είναι αυξημένος, εξαιτίας παροχέτευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού εντός της κοίτης του ποταμού».

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι: «λόγω ενεργειών εκκένωσης του φράγματος Αστερίου εξαιτίας παρατήρησης υψηλών σταθμών στον ταμιευτήρα, οι κάτοικοι παρόχθιων περιοχών του ποταμού Πείρου – Παραπείρου και αυτοί που εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της κοίτης του, θα πρέπει να αποφεύγουν να κινούνται, να παραμένουν και να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στις όχθες του ποταμού. Ο κίνδυνος πνιγμού είναι αυξημένος, εξαιτίας παροχέτευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού εντός της κοίτης του ποταμού».

