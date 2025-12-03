Αστυνομική έφοδος και drones στον καταυλισμό ρομά στον Ριγανόκαμπο, 20 προσαγωγές ΝΕΟΤΕΡΑ

Αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στον καταυλισμό ρομά στον Ριγανόκαμπο Πατρών, το πρωί της Τετάρτης 3/12/2025.

03 Δεκ. 2025 7:56
Pelop News

Νεότερη Ενημέρωση: Σε 20 προσαγωγές ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της ευρείας αστυνομικής επιχείρησης στον καταυλισμό ρομά, στον Ριγανόκαμπο Πατρών, το πρωί της Τετάρτης 3/12/2025.

Σήμερα το μεσημέρι αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από το την τοπική ΕΛΑΣ.

Πρώτη Ενημέρωση: Σ’ εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 3/12/2025, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον καταυλισμό ρομά στο Ριγανόκαμπο, στην Πάτρα.

Πάτρα: Η ΕΛ.ΑΣ μπαίνει… Ριγανόκαμπο

Σύμφωνα με πληροφορίες μετέχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο «επιχειρουν» και drones της ΕΛΑΣ.

Η αστυνομική παρουσία στον καταυλισμό του Ριγανόκαμπου πλέον καθημερινή, καθώς η ΕΛΑΣ αποφάσισε να ενισχύσει την επιτήρηση στην περιοχή της Εγλυκάδας με ένα πιο στοχευμένο πλέγμα περιπολιών.

Το σχέδιο προβλέπει περιπολίες πρωί και απόγευμα, τόσο μέσα όσο και γύρω από τον καταυλισμό, με έμφαση στους ελέγχους σε όσους μπαίνουν και βγαίνουν από το σημείο. Η κίνηση αυτή θεωρείται ότι επεκτείνει επί της ουσίας το μοντέλο που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επιχειρώντας να περιορίσει περιστατικά μικροπαραβατικότητας και να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

 

