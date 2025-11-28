Πάτρα: Η ΕΛ.ΑΣ μπαίνει… Ριγανόκαμπο

Η αστυνομική παρουσία στον καταυλισμό του Ριγανόκαμπου γίνεται πλέον καθημερινή, καθώς η ΕΛ.ΑΣ αποφάσισε να ενισχύσει την επιτήρηση στην περιοχή της Εγλυκάδας με ένα πιο στοχευμένο πλέγμα περιπολιών. Το σχέδιο προβλέπει περιπολίες πρωί και απόγευμα, τόσο μέσα όσο και γύρω από τον καταυλισμό, με έμφαση στους ελέγχους σε όσους μπαίνουν και βγαίνουν από το σημείο. Η κίνηση αυτή θεωρείται ότι επεκτείνει επί της ουσίας το μοντέλο που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επιχειρώντας να περιορίσει περιστατικά μικροπαραβατικότητας και να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.