Πάτρα: Η ΕΛ.ΑΣ μπαίνει… Ριγανόκαμπο

Ξεκινούν περιπολίες στον καταυλισμό των Ρομά. Οι κάτοικοι ζητούν σταθερή την παρουσία της Αστυνομίας.

Πάτρα: Η ΕΛ.ΑΣ μπαίνει... Ριγανόκαμπο Η είσοδος του καταυλισμού των Ρομά στην Εγλυκάδα
28 Νοέ. 2025 9:58
Pelop News

Η αστυνομική παρουσία στον καταυλισμό του Ριγανόκαμπου γίνεται πλέον καθημερινή, καθώς η ΕΛ.ΑΣ αποφάσισε να ενισχύσει την επιτήρηση στην περιοχή της Εγλυκάδας με ένα πιο στοχευμένο πλέγμα περιπολιών. Το σχέδιο προβλέπει περιπολίες πρωί και απόγευμα, τόσο μέσα όσο και γύρω από τον καταυλισμό, με έμφαση στους ελέγχους σε όσους μπαίνουν και βγαίνουν από το σημείο. Η κίνηση αυτή θεωρείται ότι επεκτείνει επί της ουσίας το μοντέλο που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επιχειρώντας να περιορίσει περιστατικά μικροπαραβατικότητας και να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Παρά τον σχεδιασμό, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της ενίσχυσης με νέο προσωπικό. Δεν προβλέπεται να σταλούν επιπλέον αστυνομικοί, με αποτέλεσμα οι περιπολίες να καλυφθούν από δυνάμεις άλλων υπηρεσιών της Πάτρας. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα τμήματα θα χρειαστεί να λειτουργήσουν με λιγότερο προσωπικό, κάτι που προβληματίζει τους αστυνομικούς, αλλά και φορείς της πόλης, οι οποίοι θεωρούν ότι η αυξημένη επιτήρηση δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της καθημερινής λειτουργίας των υπόλοιπων υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, η εικόνα μέσα στον καταυλισμό παρουσιάζει αλλαγές. Σύμφωνα με φωτογραφίες από drone που έχουν τραβήξει κάτοικοι της περιοχής, τα παραπήγματα έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα και ο πληθυσμός εκτιμάται γύρω στα 150 άτομα. Παρότι καταγράφεται μια μικρή ύφεση στην παραβατικότητα τις τελευταίες εβδομάδες, η δραστηριότητα στον χώρο εξακολουθεί να απασχολεί τις Αρχές και τους κατοίκους, οι οποίοι ζητούν σταθερή παρουσία της Αστυνομίας για να διατηρηθεί αυτή η εικόνα.

Ο γραμματέας του Συλλόγου Εγλυκάδας, Μιχάλης Κοκκίνος, σημειώνει ότι οι κάτοικοι είχαν ζητήσει εξαρχής να εφαρμοστεί το μέτρο και στη δική τους περιοχή. «Κάθε πρωτοβουλία που έχει στόχο την ασφάλεια είναι θετική και τη στηρίζουμε. Αν οδηγήσει σε μείωση της παραβατικότητας, θα ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας» τονίζει. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη φύλαξη: «Θεωρούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν σε αυτές τις συνθήκες. Πρέπει να βρεθεί λύση. Να δοθούν οικίσκοι και, σε συνεργασία με τον δήμο, να βρεθεί ένας χώρος όπου θα μπορούν να μείνουν σε πιο ανθρώπινες συνθήκες».

Το επόμενο διάστημα θα φανεί εάν η αυξημένη επιτήρηση θα αποδώσει σταθερά αποτελέσματα και αν θα μπορέσει να συνδυαστεί με μια συνολική λύση για τον καταυλισμό, που παραμένει για χρόνια σε εκκρεμότητα.

