Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από αύριο το μεσημέρι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και θα επηρεάσουν περιοχές της βόρειας και ανατολικής Ελλάδας, καθώς και τμήματα της δυτικής χώρας.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως στη Λήμνο) από το μεσημέρι της Τρίτης έως τις βραδινές ώρες.

Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης έως τις βραδινές ώρες.

Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα το απόγευμα της Τρίτης.

Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια από το πρωί έως το βράδυ της Τετάρτης.

Σύσταση προσοχής

Η ΕΜΥ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, αποφεύγοντας διελεύσεις από ρέματα ή πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν από ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ (4/11)

Αρχικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, γρήγορα στο βόρειο Αιγαίο και από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και των Κυκλάδων αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (5/11)

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από το μεσημέρι στα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες που αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (6/11)

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (7/11)

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

