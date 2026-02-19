Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως το Σάββατο – Οι περιοχές που επηρεάζονται

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από την Παρασκευή έως το απόγευμα του Σαββάτου. Βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

19 Φεβ. 2026 12:20
Pelop News

Σε τροχιά πρόσκαιρης αλλά αισθητής επιδείνωσης εισέρχεται ο καιρός από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, αλλά και ενισχυμένους ανέμους.

Η κακοκαιρία θα εκδηλωθεί αρχικά στη βορειοδυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθεί στη δυτική χώρα, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και σε τμήματα του ανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, την Παρασκευή θα πνέουν νότιοι άνεμοι έντασης 7 και κατά τόπους έως 8 μποφόρ, αρχικά στο Ιόνιο και αργότερα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Αναλυτικά οι περιοχές που επηρεάζονται:

Την Παρασκευή:

  • Στο βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά, Παξοί) και την Ήπειρο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως νωρίς το μεσημέρι.
  • Στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά Ελλάδα από το πρωί έως το απόγευμα.
  • Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.
  • Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το απόγευμα και μετά.
  • Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ έως τη νύχτα.
  • Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ.

Το Σάββατο:

  • Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως το απόγευμα.
  • Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι.
  • Στα Δωδεκάνησα από το πρωί έως το μεσημέρι.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή, κυρίως σε περιοχές όπου αναμένονται έντονες καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι, ενώ η εξέλιξη των φαινομένων θα παρακολουθείται από την ΕΜΥ με επικαιροποίηση των προγνώσεων όπου απαιτείται.

