Έκτακτο δελτίο καιρού: Καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι – «Πορτοκαλί» προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Πρόσκαιρη αλλά έντονη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το βράδυ, Τετάρτη (04/02/26), σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, ενώ σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.

Ιδιαίτερα ισχυροί νότιοι και νοτιοανατολικοί άνεμοι, έντασης 8 και τοπικά 9 μποφόρ, θα επικρατήσουν σήμερα στο Ιόνιο έως τις βραδινές ώρες και αύριο, Πέμπτη (05/02/26), στο Ανατολικό Αιγαίο από το πρωί έως το απόγευμα.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Βόρειο Ιόνιο & Ήπειρος (Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά, Παξοί): από το βράδυ της Τετάρτης έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης

Υπόλοιπο Ιόνιο & δυτική Στερεά Ελλάδα (Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος): από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως το απόγευμα

Δυτική και νότια Πελοπόννησος: από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης έως τη νύχτα

Νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου: από το μεσημέρι της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06/02/26)

Δωδεκάνησα: από το απόγευμα της Πέμπτης έως και το πρωί της Παρασκευής

Η ΕΜΥ συνιστά αυξημένη προσοχή, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και τη ναυσιπλοΐα, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται υπό «πορτοκαλί» προειδοποίηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



