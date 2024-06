Διαλύθηκε το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο στο Ισραήλ 

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενημέρωσε τους υπουργούς της κυβέρνησής του ότι το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο διαλύθηκε, μετά το αίτημα του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, να συμμετάσχει σε αυτό, όπως γράφει η Jerusalem Post.

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 17, 2024