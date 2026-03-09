Δίκη Χρυσής Αυγής: Απόρριψη όλων των ελαφρυντικών προτείνει η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου πρότεινε σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών περιστάσεων που ζήτησαν οι 42 καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.

Η πρόταση της εισαγγελέως αφορά όλα τα αιτήματα, συμπεριλαμβανομένων του πρότερου σύννομου βίου, της ειλικρινούς μεταμέλειας, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης, των μη ταπεινών αιτίων και της μετεφηβικής ηλικίας. Η εισαγγελική λειτουργός τόνισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για αναγνώριση ελαφρυντικών, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τη ροπή των κατηγορουμένων προς αντικοινωνική συμπεριφορά, την απουσία εμπράκτης μεταμέλειας και την άρνηση αποδοχής των κατηγοριών.

Μόνος παρών στην αίθουσα από τους καταδικασθέντες ήταν ο Γιάννης Λαγός, ο οποίος οδηγήθηκε στο εδώλιο. Άκουσε την εισήγηση και αντέδρασε έντονα φωνάζοντας: «Γελοιοποιείστε μέχρι την τελευταία μέρα, συνεχίστε το θέατρο, πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε;». Η πρόεδρος του δικαστηρίου του ζήτησε να απομακρυνθεί από την αίθουσα, ενώ η εισαγγελέας παρέμεινε.

Η πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης, με σχόλια όπως «Με αυτά που ακούμε κ. πρόεδρε… Η χώρα του φραπέ και του χασάπη, αυτό είμαστε…», τα οποία επέσυραν παρατήρηση από την πρόεδρο για θόρυβο.

Μετά τη διακοπή, οι συνήγοροι θα επιχειρήσουν να αντικρούσουν την εισαγγελική πρόταση. Η απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών είναι κρίσιμη, καθώς ενδεχόμενη υιοθέτηση της εισήγησης μπορεί να οδηγήσει σε επικύρωση των πρωτόδικων ποινών χωρίς μειώσεις και να επηρεάσει την τύχη πρώην βουλευτών που δεν είχαν οδηγηθεί στη φυλακή (π.χ. Αντώνης Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Δημήτρης Κουκούτσης).

