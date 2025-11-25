Δολοφονία Σαλαμίνα: Προσήχθη η νύφη της ηλικιωμένης

Που κατέληξαν οι έρευνες της Αστυνομίας για τη στυγερή δολοφονία ηλικιωμένης, μέσα στο σπίτι της, στη Σαλαμίνα, στα τέλη Οκτωβρίου.

Δολοφονία Σαλαμίνα: Προσήχθη η νύφη της ηλικιωμένης
25 Νοέ. 2025 10:08
Pelop News

Εξελίξεις που φαίνεται να ανατρέπουν τα μέχρι τώρα δεδομένα, στη δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα στις 31/10/2025, με τη νύφη του θύματος να έχει προσαχθεί στη ΓΑΔΑ.

Η γυναίκα εξετάζεται ως βασική ύποπτη για τη δολοφονία της ηλικιωμένης.

Δολοφονία Σαλαμίνα: Προσήχθη η νύφη της ηλικιωμένης

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, αφού διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε ληστεία από αγνώστους, ταυτοποίησαν από έρευνες τη συγκεκριμένη γυναίκα και την προσήγαγαν, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι η ίδια έχει ομολογήσει.

Πρόκειται για τη σύντροφο ενός εκ των γιων της 75χρονης, η οποία φαίνεται να είχε δημιουργήσει μεγάλα χρέη από τον τζόγο και σκαρφίστηκε τη ληστεία προκειμένου να πάρει χρήματα από την ηλικιωμένη.

