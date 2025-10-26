Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο

Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
26 Οκτ. 2025 11:24
Pelop News

Δύο άτομα συνελήφθησαν από τις γαλλικές αρχές σε σχέση με τη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αποκαλύπτει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο ένας συνελήφθη στο Ρουασί, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία, και ο δεύτερος στο Σεν-Σαιν-Ντενί, από τη δικαστική αστυνομία του Παρισιού.

Τα κλοπιμαία, οκτώ κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, δεν είχαν εντοπιστεί μέχρι το πρωί της Κυριακής. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, να δηλώνει εμπιστοσύνη στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναμένονται νέες συλλήψεις και αποκαλύψεις τις επόμενες μέρες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:23 Επιδόματα ΟΠΕΚΑ-ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις προπληρωμένες κάρτες
13:15 Η αντίδραση της αντιπολίτευσης του Δήμου Ερυμάνθου για κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ
13:07 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Sold out η τελετή υποδοχής, μάχη για μια πρόσκληση
13:00 Ροδάνθη Φλώρου: Οδηγός μου το κρυφό όραμα για τον Μπάιρον
12:56 Τραγωδία στην Ευρυτανία: 39χρονος σκοτώθηκε σε πτώση οχήματος σε χαράδρα
12:47 Pink the City 2025: Βάφτηκαν ροζ οι δρόμοι της Πάτρας! ΦΩΤΟ
12:35 Ληστεία στο Λούβρο: Επιβεβαιώθηκαν οι δύο συλλήψεις, εισαγγελέας αποδοκίμασε τη «βιαστική αποκάλυψη»
12:27 Θαλάσσια ρύπανση στον Πειραιά: Έρευνες για τον εντοπισμό του υπαιτίου
12:20 Κακλαμάνης: Καταδίκη της επίθεσης σε Μάκη Βορίδη
12:18 GEN A STARS U16: Ο Προμηθέας ήττα από το Περιστέρι
12:14 Το Αθλόραμα «πέταγε» στους Διασυλλογικούς αγώνες Κ14-Κ12
12:13 Θεσσαλονίκη: Πανηγυρική δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο για τον Πολιούχο και την απελευθέρωση της πόλης
12:03 Οδυσσέας Ιωάννου: «Πού ήσουν Αριστερά στην κηδεία του Σαββόπουλου;»
11:56 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 16χρονη, αποδίδουν οι έλεγχοι
11:47 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για ληστεία και κλοπή σε υπεραγορά
11:40 Το φάρμακο αδυνατίσματος που προστατεύει την καρδιά
11:33 Λάρισα: Σε κρίσιμη κατάσταση το βρέφος 18 μηνών μετά από εγκαύματα από καυτό λάδι
11:24 Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
11:17 Δένδιας: «Όνειδος για τη Δημοκρατία» η επίθεση σε Μ. Βορίδη και την οικογένειά του
11:09 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι φερόμενοι ως «αρχηγοί»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ