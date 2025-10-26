Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο

Δύο άτομα συνελήφθησαν από τις γαλλικές αρχές σε σχέση με τη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αποκαλύπτει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο ένας συνελήφθη στο Ρουασί, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία, και ο δεύτερος στο Σεν-Σαιν-Ντενί, από τη δικαστική αστυνομία του Παρισιού.

Τα κλοπιμαία, οκτώ κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, δεν είχαν εντοπιστεί μέχρι το πρωί της Κυριακής. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, να δηλώνει εμπιστοσύνη στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναμένονται νέες συλλήψεις και αποκαλύψεις τις επόμενες μέρες.

