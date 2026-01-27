Και επίσημα νεκρή η πέμπτη εργαζόμενη στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Βρεθηκε η απανθρακωμένη σορός και της πέμπτης εργαζόμενης που έχασε την ζωή της στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε στο ισόγειο τμήμα, όπου βρισκόταν την στιγμή της ισχυρής έκρηξης και της πυρκαγιάς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως βρέθηκαν μέλη της άτυχης γυναίκας, τα οποία και ανασύρθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που συνέχιζαν τις έρευνες στη καμένη επιχείρηση.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, η Ελένη Κατσαρού, η Βάσω Σκαμπαρδώνη και η Αναστασία Νάσιου είναι οι τέσσερις από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή του από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Τραγωδία Τρίκαλα: Αυτά είναι μέτρα στήριξης της «Βιολάντα» για τις οικογένειες των θυμάτων – Συνεχίζονται οι έρευνες για την πέμπτη αγνοούμενη

Την ίδια ώρα η εταιρεία «Βιολάντα» ανακοίνωσε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης προς τις οικογένειες των θυμάτων του εργατικού δυστυχήματος, πέραν των αποζημιώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τους νόμιμους δικαιούχους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, τα μέτρα λαμβάνονται με σεβασμό στη μνήμη των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους και αποσκοπούν στην άμεση και μακροπρόθεσμη στήριξη των οικογενειών που επλήγησαν από την τραγωδία.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που γνωστοποιήθηκαν περιλαμβάνεται:

Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Τα 2 σενάρια της Πυροσβεστικής για τη φονική πυρκαγιά

– η καταβολή σταθερής μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης προς τις οικογένειες, ισόποσης με τον μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία κατά την οποία θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

-μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών, με στόχο την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης έως την ενηλικίωσή τους.

– άμεση καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έξι μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των οικογενειών.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης, η «Βιολάντα» γνωστοποίησε ότι θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες των θυμάτων όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας.

Αναφορικά με τα ζητήματα ασφάλειας, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στον χώρο, με την εταιρεία να δηλώνει πλήρη συνεργασία για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

