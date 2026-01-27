Τραγωδία Τρίκαλα: Αυτά είναι μέτρα στήριξης της «Βιολάντα» για τις οικογένειες των θυμάτων – Συνεχίζονται οι έρευνες

Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό της πέμπτης αγνοούμενης εργαζόμενης στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Η μεγάλη πυρκαγιά, που προηγήθηκε ισχυρής έκρηξης τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων γυναικών εργαζομένων, ενώ οι σοροί τους ανασύρθηκαν απανθρακωμένες από τα συνεργεία.

Την ίδια ώρα η εταιρεία «Βιολάντα» ανακοίνωσε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης προς τις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος, πέραν των αποζημιώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τους νόμιμους δικαιούχους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, τα μέτρα λαμβάνονται με σεβασμό στη μνήμη των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους και αποσκοπούν στην άμεση και μακροπρόθεσμη στήριξη των οικογενειών που επλήγησαν από την τραγωδία.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που γνωστοποιήθηκαν περιλαμβάνεται η καταβολή σταθερής μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης προς τις οικογένειες, ισόποσης με τον μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία κατά την οποία θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Παράλληλα, προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών, με στόχο την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης έως την ενηλικίωσή τους.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε την άμεση καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έξι μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των οικογενειών.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης, η «Βιολάντα» γνωστοποίησε ότι θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες των θυμάτων όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας.

Αναφορικά με τα ζητήματα ασφάλειας, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στον χώρο, με την εταιρεία να δηλώνει πλήρη συνεργασία για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Στις έρευνες σήμερα Τρίτη 27/1 συμμετέχουν συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου για την απομάκρυνση ερειπίων και την πρόσβαση σε σημεία του κατεστραμμένου κτιρίου. Η έκρηξη προκάλεσε κατάρρευση της σκεπής και σοβαρές ζημιές στο κεντρικό κτίριο παραγωγής, με το εργοστάσιο να χωρίζεται στα δύο από το ωστικό κύμα. Οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα τη τήξη μεταλλικών δομών.

Στον τόπο του συμβάντος βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο συλλέγει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που διέφυγαν εγκαίρως και διερευνά τις συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη και την πυρκαγιά. Η αιτία παραμένει υπό διερεύνηση, με πιθανά σενάρια να περιλαμβάνουν διαρροή καυσίμου (προπάνιο-βουτάνιο) ή σκόνη αλευριού σε συνθήκες που ευνοούν εκρηκτική ανάφλεξη (dust explosion), όπως έχει καταγραφεί σε παρόμοια περιστατικά διεθνώς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση άνω των 10 χιλιομέτρων. Στη νυχτερινή βάρδια εργάζονταν 13 άτομα, εκ των οποίων οι πέντε γυναίκες βρίσκονταν στο ισόγειο τμήμα παραγωγής. Οι υπόλοιποι διέφυγαν κατά τη διάρκεια διαλείμματος, αποφεύγοντας μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Οι συγγενείς των θυμάτων αναφέρουν ότι οι γυναίκες είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια για να αφιερώνουν την ημέρα στα παιδιά τους. Τα ονόματα των θυμάτων είναι Βασιλική, Αγάπη, Βούλα, Ελένη και Αναστασία.

