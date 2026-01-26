Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Τα 2 σενάρια της Πυροσβεστικής για τη φονική πυρκαγιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης και της μεγάλης πυρκαγιάς που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, τα ξημερώματα, στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρίσκεται στον χώρο της τραγωδίας, λαμβάνοντας καταθέσεις από εργαζόμενους που κατάφεραν να σωθούν, προκειμένου να συλλεχθούν κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Εξετάζεται η λειτουργία των φούρνων και το προπάνιο

Όπως ανέφερε στο Live News ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ εστιάζουν στη λειτουργία των φούρνων του εργοστασίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις δεξαμενές προπανίου, χωρητικότητας 9 κυβικών μέτρων η καθεμία, βρίσκονταν εκτός του εργοστασίου και τροφοδοτούσαν μέσω σωληνώσεων τους φούρνους της μονάδας.

Οι δεξαμενές δεν εξερράγησαν, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι η έκρηξη σημειώθηκε εντός του κτιρίου. Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι διαρροή προπανίου, ενός ιδιαίτερα εκρηκτικού αερίου, το οποίο είναι άχρωμο, άγευστο και άοσμο, καθιστώντας δύσκολη την έγκαιρη ανίχνευσή του.

Στο τραπέζι και το σενάριο της σκόνης αλευριού

Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται και στο ενδεχόμενο έκρηξης από σκόνη αλευριού, ένα φαινόμενο γνωστό στη βιομηχανία τροφίμων. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, το νέφος αλευριού μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα.

Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί διεθνώς, όπως το 1981 στη Μεγάλη Βρετανία, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε αλευροβιομηχανία με εννέα σοβαρά τραυματίες, καθώς και το 2015 σε αλευρόμυλο στη Βρετανία με τέσσερις νεκρούς. Παρόμοιο συμβάν είχε καταγραφεί και το 2008 στις ΗΠΑ, σε εργοστάσιο ζάχαρης, όπου έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι.

Τι προβληματίζει τις Αρχές

Ένα στοιχείο που προβληματίζει ιδιαίτερα τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής είναι το γεγονός ότι κανένας από τους μάρτυρες δεν ανέφερε πως αντιλήφθηκε κάποια οσμή πριν από την έκρηξη. Για τον λόγο αυτό, παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου χημικού παράγοντα.

Πραγματογνώμονες και εισαγγελική εποπτεία

Οι τελικές απαντήσεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας στον χώρο και των καταθέσεων. Ήδη έχουν οριστεί πραγματογνώμονες από την Αθήνα — ηλεκτρολόγος, χημικός και πυροτεχνουργός — οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τον εισαγγελέα, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στον τόπο της τραγωδίας και παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνών.

