Καρδίτσα: Σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο νοσοκομείου

Μια σακούλα που περιείχε ανθρώπινα οστά εντοπίστηκε σήμερα σε κάδο απορριμμάτων στον προαύλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε όταν απορριμματοφόρο όχημα προχώρησε σε αποκομιδή και η σακούλα σκίστηκε, αποκαλύπτοντας τα οστά. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του karditsalive.net, δεν τίθεται θέμα εγκληματικής ενέργειας. Ισχυρά στοιχεία δείχνουν ότι τα οστά προέρχονται από παλιό κοιμητήριο και ήταν θαμμένα εδώ και πολλά χρόνια, πιθανότατα πριν από δεκαετίες.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο για τη διενέργεια αυτοψίας και καταγραφής, ενώ αναμένεται η άφιξη εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειες (π.χ. μεταφορά οστών για εξέταση, ταυτοποίηση προέλευσης ή αρχειοθέτηση).

