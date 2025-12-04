Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή στην Αττική, που αλλού δεν θα λειτουργήσουν

Κλειστά σχολεία σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας την Παρασκευή 5/12/2025, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Byron».

Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή στην Αττική, που αλλού δεν θα λειτουργήσουν
04 Δεκ. 2025 16:05
Pelop News

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής, αποφασίστηκε για αύριο Παρασκευή 5/12/2025, λόγω της κακοκαιρίας «Byron».

Ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Δημάρχων Ρόδου, Σύμης, Καστελλόριζου και Τήλου, αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στα τέσσερα νησιά. Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά, καθώς στην περιοχή αναμένονται έντονες καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία και τα έκτακτα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Η αναστολή αφορά τόσο τα δημόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τις δομές προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία και κάθε εκπαιδευτική   δραστηριότητα που λειτουργεί υπό την ευθύνη των τοπικών δομών. Οι δημοτικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Η ανακοίνωση του περιφερειάρχη Αττικής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σε σχετικό μήνυμα αναφέρει τα εξής: «Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε Κόκκινο Συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης.

Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή.

Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα – και όχι το ρίσκο.

Κατανοούμε ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό της ημέρας για αρκετές οικογένειες – αλλά είναι μια επιλογή ευθύνης. Και θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς και τους μαθητές για την κατανόηση.

Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να αποφύγουμε αχρείαστες μετακινήσεις και να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες μας να επιχειρούν απρόσκοπτα, εφόσον χρειαστεί.

Είμαστε στο πεδίο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε όλη την Αττική βρίσκονται σε επιφυλακή συνεργεία, μηχανήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

 

