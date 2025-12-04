«Επνιξε» Λακωνία, Ζάκυνθο, Λίνδο και Ιεράπετρα η κακοκαιρία «Byron» ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρα πλημμυρικά φαινόμενα σε Λακωνία, Ζάκυνθο, Λίνδο και Ιεράπετρα, προκαλέσε η «επέλαση» της κακοκαίριας «Βyron»

Συγκεκριμένα, στη Λακωνία σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις αλλά και κατολισθήσεις, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα στους πολίτες στις Δημοτικές Ενότητες Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης, ώστε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον οδικό άξονα Σπάρτη-Γύθειο, αφού αρκετά σημεία έχουν πλημμυρίσει.

Πλημμύρες και προβλήματα στο Γύθειο

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο πρώτο μήνυμα του 112.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το δεύτερο μήνυμα που εστάλη μέσω του 112.

Σε σχετική ενημέρωση, ο δήμος Σπάρτης αναφέρει τα εξής:

«Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στον οδικό άξονα Σπάρτη – Γύθειο, λόγω των πολλών πλημμυρισμένων σημείων που έχουν εντοπιστεί κατά μήκος του δρόμου.

Παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα μέχρι νεότερης ενημέρωσης και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και των αρμόδιων αρχών.

Η ασφάλεια όλων αποτελεί προτεραιότητα!

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας».

Σε άλλη ανάρτηση ενημερώνονται οι πολίτες για συγκέντρωση μεγάλου όγκου νερού, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, στην Κλαδά – Περιφερειακού.

«Έχουν τοποθετηθεί αντιπλημμυρικά οδοφράγματα, καθώς έχει ενημερωθεί και η ΔΕΥΑΣ. Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή!», αναφέρεται στην ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Σπάρτης.

Ο δρόμος από Μέλισσα προς Γύθειο έχει κλείσει, λόγω πλημμύρας, όπως και από Μέλισσα προς Κρήνη, όπως ενημερώνει κάτοικος σε ανάρτησή του.

Στον Πλάτανο Γυθείου, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους, ενώ μεγάλες ποσότητες νερού πλημμυρίζουν κάθε σημείο του χωριού.

Σπίτια, καλλιέργειες, οχήματα, ζώα και αγροτικός εξοπλισμός έχουν ήδη βρεθεί μέσα στα νερά, με τους κατοίκους να δίνουν μάχη για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και στις Αιγιές Γυθείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε χείμαρρους, με την λάσπη να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα.

Οδηγοί και πεζοί κινούνται με δυσκολία, ενώ η ορατότητα και η πρόσβαση σε πολλά σημεία είναι ήδη περιορισμένη.

Μήνυμα του 112 και στην Πιερία

Ήχησε το 112 και στην Πιερία, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή από σήμερα το μεσημέρι έως το πρωί του Σαββάτου.

«Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Πλημμύρισαν δρόμοι στη Λίνδο

Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται αυτή την ώρα και στη Λίνδο στη Ρόδο.

Οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε χείμαρρους, όπως φαίνεται σε σχετικό βίντεο που δημοσίευσε ο «ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ».

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη και απαιτείται μεγάλη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς.

Προβλήματα στη Ζάκυνθο από τις βροχοπτώσεις

Στη Ζάκυνθο σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις από νωρίς το πρωί, με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στις Αλυκές. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Μάλιστα τις επόμενες ώρες αναμένεται η ένταση της βροχής να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας ακόμη περισσότερα προβλήματα.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω όπου υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν δυσκολίες. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά που αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Ιεράπετρα: Κατολισθήσεις, ζημιές και διακοπή κυκλοφορίας

Έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν τις τελευταίες ώρες και την Κρήτη, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στις υποδομές κυρίως στις πυρόπληκτες περιοχές της Ιεράπετρας.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τα Φέρμα όπου ο δρόμος έξω απο το χωριό, ακριβώς στη διασταύρωση για πάνω Φέρμα, μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο, παρασύροντας ό,τι βρήκε στο πέρασμά του. Από φερτά υλικά και μεγάλες ποσότητες χωμάτων αποκλείοντας την πρόσβαση, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο Δήμαρχος, Μ. Φραγκούλης.

Σοβαρές ζημιές όμως προκλήθηκαν και στον δρόμο Μύρτος – Τέρτσα. Σε ανακοίνωση του Δήμου Βιάννου επισημαίνεται: «Λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων και των πολλών καταπτώσεων, ο δρόμος από τα Τέρτσα προς Μύρτος και μέχρι τα όρια του Δήμου Βιάννου θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης που απαιτείται και την παράδοση του δρόμου προς χρήση τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση».

Σημειώνεται ότι το νηπιαγωγείο και το λύκειο Κουτσουρά δεν θα λειτουργήσουν αύριο για την ασφάλεια μαθητών κι εκπαιδευτικών, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο Δήμαρχος Ιεράπετρας. Σύμφωνα, πάντως, με μαρτυρίες κατοίκων, στα σχολεία σήμερα επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και δεν υπήρξε ενημέρωση για τη λειτουργία τους που έγινε μετ’ εμποδίων.

Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο, Σύμη, Τήλο και Καστελλόριζο λόγω της κακοκαιρίας

Ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Δημάρχων Ρόδου, Σύμης, Καστελλόριζου και Τήλου, αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στα τέσσερα νησιά. Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά, καθώς στην περιοχή αναμένονται έντονες καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία και τα έκτακτα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Η αναστολή αφορά τόσο τα δημόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τις δομές προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία και κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που λειτουργεί υπό την ευθύνη των τοπικών δομών. Οι δημοτικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

