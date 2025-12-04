ΒΙΝΤΕΟ η Αττική «χτυπιέται» από την κακοκαιρία «Byron», έκλεισαν δρόμοι, πώς και που θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

Από σήμερα (4/12/2025) το απόγευμα έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται στην Αττική καθώς η κακοκαιρία «Βyron», σαρώνει το Λεκανοπέδιο με ισχυρή καταιγίδα να ξεσπά λίγο μετά τις 17:00.

Κερατσίνι, Γαλάτσι, κέντρο, Καλλιθέα και Πετράλωνα είναι μερικές από τις περιοχές, στις οποίες σημειώνονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Πολλά προβλήματα σημειώνονται επίσης στους δρόμους, καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω συσσώρευσης υδάτων διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.

Παράλληλα, λόγω υπερχείλισης ρέματος, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου- Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.



Επίσης, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι πλημμύρισαν αρκετές περιοχές από την έντονη βροχόπτωση, όπως το Μοναστηράκι.

Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή στην Αττική, που αλλού δεν θα λειτουργήσουν

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η απόφαση αυτή ελήφθη πρωτίστως για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας – τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού – αποτρέποντας τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία. Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε ότι πολλοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενδέχεται να χρειαστεί να διασχίσουν περιοχές της Αττικής όπου τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας παραμένουν έντονα.

Κεφαλογιάννης στην διυπουργική σύσκεψη: Η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, λόγω της κακοκαιρίας “BYRON” που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στη σύσκεψη ζητήθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) από όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες κατά τη διάρκεια του φαινομένου ώστε να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο

ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ανέφερε σε δήλωσή του πως «από χθες, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Για το επόμενο διήμερο ζητώ αυξημένη προσοχή. Οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, προκειμένου να διασφαλίσουμε όλοι μαζί την ασφάλειά μας».

Μεγάλα ύψη βροχής στην Πελοπόννησο, την Πιερία και την Αττική

Εν τω μεταξύ, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται σήμερα Πέμπτη (4/12), κυρίως στην Πελοπόννησο, την Πιερία και την Αττική.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 16:00 σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm.

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στην Αττική, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών, τα ισχυρότερα φαινόμενα καταγραφήκαν στα δυτικά τμήματα του νομού. Συγκεκριμένα στη Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν 71.4 mm, στα Βίλια 67.6 mm και στη Σαλαμίνα 33.8 mm, μέχρι τις 16:00 της Πέμπτης.

Αναλυτικά ο καιρός την Παρασκευή, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα), τα Δωδεκάνησα και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 και στη Θράκη τους 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νότια τμήματα της δυτικής Πελοπόννησου θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία και Θεσσαλονίκη) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 και στη Θράκη έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από τις πρωινές ώρες βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από Χίο και νοτιότερα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα νότια τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα νότια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στα νότια και ανατολικά τμήματα μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από δυτικές 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

