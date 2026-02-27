Νεκρός 17χρονος μετά από συμπλοκή στο Λουτράκι

Νεκρός φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείου Κορίνθου, 17χρονος σήμερα τα ξημερώματα Παρασκευή 27/02/2026, που φέρεται να συνεπλάκη με 19χρονο στο Λουτράκι.

Την ίδια ώρα ο 19χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος κι αυτός από μαχαίρι στην κοιλιά.

Μάλιστα, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για νοσηλεία, ενώ στις πρώτες του κουβέντες στους αστυνομικούς έκανε λόγο για τροχαίο ατύχημα χωρίς όμως να πείσει.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ. για το τι ακριβώς συνέβη με τους δύο νεαρούς είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



