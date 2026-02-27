Νεκρός 17χρονος μετά από συμπλοκή στο Λουτράκι

Θανάσιμη συμπλοκή με έναν νεκρό, στο Λουτράκι.

Νεκρός 17χρονος μετά από συμπλοκή στο Λουτράκι
27 Φεβ. 2026 10:00
Pelop News

Νεκρός φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείου Κορίνθου, 17χρονος σήμερα τα ξημερώματα Παρασκευή 27/02/2026, που φέρεται να συνεπλάκη με 19χρονο στο Λουτράκι.

Την ίδια ώρα ο 19χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος κι αυτός από μαχαίρι στην κοιλιά.

Μάλιστα, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για νοσηλεία, ενώ στις πρώτες του κουβέντες στους αστυνομικούς έκανε λόγο για τροχαίο ατύχημα χωρίς όμως να πείσει.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ. για το τι ακριβώς συνέβη με τους δύο νεαρούς είναι σε πλήρη εξέλιξη.

 

