Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό Συντάγματος

Νεκρός ανασύρθηκε ο 65χρονος άνδρας που έπεσε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου 2026 στις γραμμές του Μετρό, στον σταθμό Σύνταγμα (Γραμμή 2, κατεύθυνση προς Ελληνικό).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο ανέσυραν το πτώμα του άτυχου άνδρα. Στη συνέχεια, το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 07:40 π.μ., όταν ο 65χρονος έπεσε στις ράγες. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξήχθη προσωρινά μόνο στα τμήματα Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη – Ελληνικό. Η ΣΤΑΣΥ προχώρησε σε διακοπή ρευματοδότησης στο επίμαχο τμήμα για λόγους ασφαλείας. Σταδιακά αποκαθίσταται η κανονική κυκλοφορία των συρμών σε όλη τη γραμμή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



