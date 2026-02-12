Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό Συντάγματος

Η Πυροσβεστική ανέσυρε το πτώμα του 65χρονου από τις ράγες. Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο Μετρό.

12 Φεβ. 2026 9:38
12 Φεβ. 2026 9:38
Pelop News

Νεκρός ανασύρθηκε ο 65χρονος άνδρας που έπεσε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου 2026 στις γραμμές του Μετρό, στον σταθμό Σύνταγμα (Γραμμή 2, κατεύθυνση προς Ελληνικό).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο ανέσυραν το πτώμα του άτυχου άνδρα. Στη συνέχεια, το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 07:40 π.μ., όταν ο 65χρονος έπεσε στις ράγες. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξήχθη προσωρινά μόνο στα τμήματα Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη – Ελληνικό. Η ΣΤΑΣΥ προχώρησε σε διακοπή ρευματοδότησης στο επίμαχο τμήμα για λόγους ασφαλείας. Σταδιακά αποκαθίσταται η κανονική κυκλοφορία των συρμών σε όλη τη γραμμή.

