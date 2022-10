Ουκρανία: Μπαίνει στον πόλεμο και η Λευκορωσία – Συμφωνία Πούτιν – Λουκασένκο

Την είδηση μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Nexta. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ομόλογός του (και στενός του σύμμαχος) της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο συμφώνησαν να αναπτύξουν από κοινού δυνάμεις στην Ουκρανία.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως εκτός από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του είχε συγκαλέσει και ο Αλεξάντρ Λουκασένκο και η είδηση αυτή δημιούργησε την εντύπωση, όπως και τελικά αποφασίστηκε, ότι η Λευκορωσία επρόκειτο να “μπει” στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι το πρακτορείο επικαλείται τον Λουκασένκο λέγοντας ότι οι δύο χώρες θα αναπτύξουν μια περιφερειακή στρατιωτική ομάδα και είχαν αρχίσει να συγκεντρώνουν δυνάμεις πριν από δύο ημέρες, προφανώς μετά την έκρηξη στη γέφυρα της Ρωσίας στην Κριμαία.

Όπως ανέφερε το RIA σήμερα Δευτέρα 10 Οκτωβρίου: «Λόγω της επιδείνωσης στα δυτικά σύνορα του κράτους της Ένωσης, συμφωνήσαμε να αναπτύξουμε μια περιφερειακή ομάδα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Όλα αυτά είναι σύμφωνα με τα έγγραφά μας. Εάν το επίπεδο απειλής φτάσει στο τρέχον επίπεδο, όπως είναι τώρα, αρχίζουμε να αναπτύσσουμε την ομάδα των κρατών της Ένωσης», είπε ο Λουκασένκο.

«Η ραχοκοκαλιά –πάντα μιλούσα γι’ αυτό– αυτής της ομάδας είναι ο στρατός, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι η συγκρότηση αυτής της ομάδας έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει εδώ και δύο μέρες νομίζω. Μας δόθηκε η εντολή να αρχίσουμε να σχηματίζουμε αυτή την ομάδα», πρόσθεσε.

#Lukashenko and #Putin agreed to deploy a joint regional grouping of troops, reports Kommersant.

— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022