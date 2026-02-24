Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει νεαρή ΑμεΑ

Αυτοβούλως εμφανίστηκε στην Αστυνομία το μεσημέρι της Τρίτης 24/02/2026, ο 64χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί κατηγορία για επίθεση με πρόθεση βιασμού εις βάρος 25χρονης ΑμεΑ μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Ο άνδρας προσήλθε παραδόθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

