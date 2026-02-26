Πάτρα: Εμπρηστικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών, έρευνες της ΕΛΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, για τον εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Συγκοινωνιών, το πρωί της Πέμπτης 26/02/2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, εντοπίστηκαν δυο γκαζάκια και δυο μπουκάλια βενζίνης δεμένα με μαύρη ταινιά και ένα κουτί με σπίρτα, στην κεντρική είσοδο του κτιρίου.

Τα «ευρήματα» εντοπίστηκαν από τον Διευθυντή της υπηρεσίας, που ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό, καθώς στο κτίριο δεν υπάρχουν κάμερες.

