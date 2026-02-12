Πτώση ατόμου στο Μετρό στο Σύνταγμα – Κλειστή η Γραμμή 2

12 Φεβ. 2026 8:05
Συναγερμός σήμανε στις 07:40 σήμερα (12/2) το πρωί, όταν ένα άτομο έπεσε στις ράγες του Μετρό στον σταθμό Σύνταγμα, στη γραμμή 2 με κατεύθυνση προς Ελληνικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτομο τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, ενώ ενημερώθηκαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ, στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη–Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη–Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός.

