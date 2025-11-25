Έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ την Τετάρτη για την Ουκρανία

Συγκάλεται αύριο Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στις 13:30 ώρα Ελλάδας, έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω τηλεδιάσκεψης, με αποκλειστικό θέμα τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των 27 κρατών-μελών θα συζητήσουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, με έμφαση στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή, μετά από πρόσφατες συναντήσεις όπως αυτή της 20ής Νοεμβρίου, όπου η Υψηλή Εκπρόσωπος Kaja Kallas τόνισε την ανάγκη για «δίκαιη και ολοκληρωμένη ειρήνη» που να στηρίζεται από Ουκρανία και ΕΕ. Το σχέδιο Τραμπ, που περιλαμβάνει 28 σημεία, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ευρώπη, με ηγέτες να καλούν για μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, η ΕΕ συνεχίζει την υποστήριξη στην Ουκρανία: Στις 20 Νοεμβρίου εγκρίθηκε το 16ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ 26 κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί για συμμετοχή στο Ειδικό Δικαστήριο για Εγκλήματα Επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Η High Representative Kallas υπογράμμισε ότι «η πίεση πρέπει να πέσει στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα», αναφερόμενη σε 26 άμαχους νεκρούς από ρωσικές επιθέσεις την προηγούμενη ημέρα.

Η ελληνική πλευρά αναμένεται να τονίσει την ανάγκη συντονισμού της ευρωπαϊκής διπλωματίας με την Ουκρανία, εν μέσω ανησυχιών για «παρασκηνιακές» συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας.

